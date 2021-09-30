怕燙的人有個俗稱叫「貓舌」，因為他們好像貓的舌頭一樣，不能承受很燙的食物，討厭高溫度的東西。有人會認為貓舌是因為那些人的舌頭與平常人不一樣，有日本節目請來醫生分析，其實每個人的舌頭受熱度是否真的有分別？



（節目截圖）

日本節目《ありえへん∞世界》近日解釋貓舌的現象，很多人認為貓舌的人，舌頭構造與其他人不同。不過節目組邀請醫生解釋，貓舌的人與其他人的舌頭構造是沒有分別的！那麼為何會有些人很怕燙，有些人卻不會呢？

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原來怕燙的人只是平時用錯舌頭，令身體感覺溫度比較敏銳的舌尖先碰到食物，帶來刺激。只要將舌尖藏好，再吃熱的東西都不再怕燙。

同場加映︰日本AKB前偶像梅澤愛優香開拉麵店 一個原因發聲明禁食評家入店

不少食店老闆千方百計都想得到有名的食評家光顧，藉此增加人氣帶動生意。不過日本組合AKB前成員梅澤愛優香轉型做拉麵店老闆娘後，竟然在twitter發聲明，禁止食評家入內，她更因此成為新聞採訪對象。

梅澤愛優香原本是偶像，隸屬於AKB48旗下分支團體打工AKB（バイトAKB）。團體在2015年解散，而梅澤因為一直都很喜歡拉麵，所以索性專心研究拉麵。她在偶像時期已經常常在工作結束後去拉麵店，觀察店家的配料、味道、店員的煮麵時間等，再回家反覆試做自己覺得最好吃的拉麵，漸漸有了開店的想法。

（Twitter@MAYUKA_YAGUMO）

終於在2017年，梅澤存夠了開店資金，開了第一間屬於自己的拉麵店，就是位於東京的麺匠八雲。直到現時，24歲的她已經擁有3間拉麵店。但當事業發展節節上升的時候，近日她在Twitter發聲明，禁止「拉麵評論家」，即是食評家入店。到底發生甚麼事令她這樣做呢？日本電視台就這事訪問了她。

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