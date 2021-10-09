聽說時裝是個大循環，過時的單品和穿搭都有可能「捲土重來」成為最新潮流，而一班愛打扮的日本學生便證明了這個說法。日本女高中生，簡稱「JK」，制服短裙和水手服已經成為了她們的象徵，每個年代更會出現不同特色穿搭，最為人熟悉的必數90年代黑皮辣妹風格，超迷你短裙配搭寬大的白色泡泡襪帶領整個亞洲的少女「跟風」。最近，過氣的泡泡襪突然成為00後女學生最愛的潮物，到底為甚麼會出現這個現象呢？



日本新聞節目《日テレNEWS》最近報道年輕人潮流文化專題，提及「泡泡襪」再次在年輕女學生之間興起，調查後發現這個現象居然和父母有關！這款透過不斷折疊布料營造蓬鬆效果遮蓋小腿的「泡泡襪」，是1990年代日本辣妹必備單品，當時穿著泡泡襪的少女們現在已經是為人父母的年紀，泡泡襪亦隨著潮流過去而慢慢銷聲匿跡。

電視台訪問原宿竹下通襪子專門店時，卻發現這些過氣的泡泡襪居然成為了現今年輕女學生們最搶手的至潮單品，穿著上學已經是最基本做法，有些甚至會配搭便服，相信一班父母看見自己的女兒必定會憶起青春回憶！👇👇👇點擊圖片看日本女高中生之間泡泡襪重新興起的原因👇👇👇

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到底為什麼過氣的泡泡襪會突然「捲土重來」成為年輕人的潮物呢？據悉市場營銷分析專家原田曜平指，Z世代和00後的其中一個特徵是非常依賴父母，而且和家中長輩的關係親近，他們看見父母年輕的照片時，便有可能會產生想模仿的想法。

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