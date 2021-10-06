不時在新聞上看到隨機傷人或殺人案都不寒而慄。日本最近都發生了一宗隨機傷人案，犯人因搭訕不果刺傷受害人之後逃逸，後來他竟然主動投案，到底為甚麼？



（FNN NEWS）

疑犯坂田大志在10月5日被押送到滋賀縣守山警察局。坂田大志今年27歲，是個裝修工人，案情指他涉嫌在今年5月13日晚上，隨機在守山市路上搭訕一名路過的女性，並說︰「去做色色的事吧。」（原文︰ええことしようや）並觸摸對方身體。受害人即時抵抗，坂田大志竟拿刀具刺進她大腿導致重傷，之後逃之夭夭。

（FNN NEWS）

警方調查發現坂田大志同日還犯下另一宗案件，亦在案發地點附近的便利店閉路電視發現他的身影，所以公開片段通緝他。不過他最後竟然因為一件事而主動投案。

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雖然坂田大志沒有承認罪行，但承認了閉路電視電視拍到的人是他，案件其他細節現正調查中。

同場加映︰日本埼玉縣禁止電梯上行走 電視台車站直擊成效 市民︰形同虛設

日本埼玉縣議會在2021年3月通過禁止市民在電梯上行走的條例，引起極大迴響。條例在10月1日正式生效，是日本全國首個地區實施同類措施，到底其成效如何，市民又有甚麼看法呢？

（節目截圖）

立例背景是源於近年扶手電梯意外頻生，在2018年1月至2019年12月的兩年間，共發生1550宗意外。為確保使用者安全，埼玉縣議會通過「關於促進安全利用埼玉縣扶手電梯條例」，涵蓋所有扶手電梯及電動平面步道，規定使用者在乘搭扶手電梯時要維持站立不動，而電梯管理人亦有義務提醒行人。

資訊電視節目《めざまし8》在10月4日播放的內容中，探討了條例的成效及市民的意見。市民認為因為條例屬勸喻性質，沒有罰規，所以形同虛設。最後電視台舉行實時投票，讓觀眾表態支持還是反對設立罰則。

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