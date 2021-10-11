香港樓價冠絕全球，想擁有自己的小天地難過登天。不過在日本似乎就相對簡單。日本元袓級YouTuber Hajime社長（はじめしゃちょー）最近宣布買下了一間3億円（約2100萬港元）超巨型豪宅，一起看看如何巨型吧。



（IG@hajimesyachodesu）

Hajime社長最近上載影片介紹自己買下的3億円豪宅，光是室外的花園及停車場已大得過份。屋內樓高4層，最低層是工作室及儲藏室，二樓是大廳，三樓主要是幾間客房，四樓則是社長自己的房間及生活空間。

（影片截圖）

社長在介紹豪宅的時候形容「這間屋意義不明地寬廣」，屋內有升降機、移動式資料庫、無數收納空間等，大到他暫時無法規劃房間的用途。

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同場加映︰日車站廣告寫「你工作開心嗎」惹怒社畜秒下架 網民接力改圖諷刺

日本和香港一樣都是出名的社畜之都。最近日本一個廣告惹怒了廣大社畜，只上架一日就被下架，刊登廣告的公司社長更要出面道歉。

（網上圖片）

日本大型人才管理及業務拓展公司Alphadrive於10月4日（星期一），在JR品川車站的通道上方44塊電子廣告牌上刊登廣告，其中一句內容為「你今天的工作開心嗎？」（今日の仕事は楽しみですか。）在「Blue Monday」的早上見到這句說話，惹怒了一眾為上班而感到憂鬱的社畜，怒指這是「反烏托邦」宣傳。

事件在網絡上引起極大迴響，Twitter上更出現一句「品川車站傷心改圖大賽」（ #品川駅前で一番心傷付けた奴が優勝）的Hashtag。網民接力發揮創意改圖，寫上覺得最痛心的句子，內容除了「社畜日常」，還有一些生活趣事。Alphadrive社長麻生要一立刻在Twitter道歉指自己「沒有考慮到行人的心情」，宣布10月5日早上已將廣告下架。

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