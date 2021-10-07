日本和香港一樣都是出名的社畜之都。最近日本一個廣告惹怒了廣大社畜，只上架一日就被下架，刊登廣告的公司社長更要出面道歉。



（網上圖片）

日本大型人才管理及業務拓展公司Alphadrive於10月4日（星期一），在JR品川車站的通道上方44塊電子廣告牌上刊登廣告，其中一句內容為「你今天的工作開心嗎？」（今日の仕事は楽しみですか。）在「Blue Monday」的早上見到這句說話，惹怒了一眾為上班而感到憂鬱的社畜，怒指這是「反烏托邦」宣傳。

事件在網絡上引起極大迴響，Twitter上更出現一句「品川車站傷心改圖大賽」（ #品川駅前で一番心傷付けた奴が優勝）的Hashtag。網民接力發揮創意改圖，寫上覺得最痛心的句子，內容除了「社畜日常」，還有一些生活趣事。Alphadrive社長麻生要一立刻在Twitter道歉指自己「沒有考慮到行人的心情」，宣布10月5日早上已將廣告下架。

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同為「社畜之都」，大家又是否認同網民的意見？如果讓大家改圖配句子，又會配甚麼呢？

同場加映︰日本埼玉縣禁止電梯上行走 電視台車站直擊成效 市民︰形同虛設

日本埼玉縣議會在2021年3月通過禁止市民在電梯上行走的條例，引起極大迴響。條例在10月1日正式生效，是日本全國首個地區實施同類措施，到底其成效如何，市民又有甚麼看法呢？

（節目截圖）

立例背景是源於近年扶手電梯意外頻生，在2018年1月至2019年12月的兩年間，共發生1550宗意外。為確保使用者安全，埼玉縣議會通過「關於促進安全利用埼玉縣扶手電梯條例」，涵蓋所有扶手電梯及電動平面步道，規定使用者在乘搭扶手電梯時要維持站立不動，而電梯管理人亦有義務提醒行人。

（節目截圖）

資訊電視節目《めざまし8》在10月4日播放的內容中，探討了條例的成效及市民的意見。市民認為因為條例屬勸喻性質，沒有罰規，所以形同虛設。最後電視台舉行實時投票，讓觀眾表態支持還是反對設立罰則。

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