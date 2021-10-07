日本和香港一樣都是出名的社畜之都。最近日本一個廣告惹怒了廣大社畜，只上架一日就被下架，刊登廣告的公司社長更要出面道歉。
日本大型人才管理及業務拓展公司Alphadrive於10月4日（星期一），在JR品川車站的通道上方44塊電子廣告牌上刊登廣告，其中一句內容為「你今天的工作開心嗎？」（今日の仕事は楽しみですか。）在「Blue Monday」的早上見到這句說話，惹怒了一眾為上班而感到憂鬱的社畜，怒指這是「反烏托邦」宣傳。
10月4日（月）よりJR品川駅コンコースにて広告掲載したブランドメッセージにおいて、当駅利用者の方々への配慮に欠く表現となっておりましたことを心よりお詫び申し上げます。当該広告については、10月5日（火）午前をもって掲載を終了いたしました。https://t.co/lsS1qXzgE7— 麻生要一 (@asou401) October 5, 2021
事件在網絡上引起極大迴響，Twitter上更出現一句「品川車站傷心改圖大賽」（ #品川駅前で一番心傷付けた奴が優勝）的Hashtag。網民接力發揮創意改圖，寫上覺得最痛心的句子，內容除了「社畜日常」，還有一些生活趣事。Alphadrive社長麻生要一立刻在Twitter道歉指自己「沒有考慮到行人的心情」，宣布10月5日早上已將廣告下架。
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同為「社畜之都」，大家又是否認同網民的意見？如果讓大家改圖配句子，又會配甚麼呢？
同場加映︰日本埼玉縣禁止電梯上行走 電視台車站直擊成效 市民︰形同虛設
日本埼玉縣議會在2021年3月通過禁止市民在電梯上行走的條例，引起極大迴響。條例在10月1日正式生效，是日本全國首個地區實施同類措施，到底其成效如何，市民又有甚麼看法呢？
立例背景是源於近年扶手電梯意外頻生，在2018年1月至2019年12月的兩年間，共發生1550宗意外。為確保使用者安全，埼玉縣議會通過「關於促進安全利用埼玉縣扶手電梯條例」，涵蓋所有扶手電梯及電動平面步道，規定使用者在乘搭扶手電梯時要維持站立不動，而電梯管理人亦有義務提醒行人。
資訊電視節目《めざまし8》在10月4日播放的內容中，探討了條例的成效及市民的意見。市民認為因為條例屬勸喻性質，沒有罰規，所以形同虛設。最後電視台舉行實時投票，讓觀眾表態支持還是反對設立罰則。
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