職場人工有高有低，每次轉工都要好好考慮，人工高但壓力大，人工低但勝在夠穩定，一份一星期返5日，準時收工，一份一星期返五日半，有機會OT，你會點揀？



根據最新2021年統計處《綜合住戶統計調查按季統計報告》，全港個人入息中位數為18,000元，月入萬八以上，已經好過一半香港人。有連登網民開PO，表示自己的朋友有工作上的煩惱，有兩份工作令他猶豫不決。先不論他的朋友是不是她自己，工作內容本身已引起廣大網民討論。一份是NGO的長約工作，收入穩定，只有26k，升職會不多。另一份工時長，而且一星期要返五日半由8:30am至6:00pm，更有機會要OT，人工35k，如果是你，你會如何選擇？

26k穩定長約 VS 35K工時長，你會點揀？

不少網民都表示，寧可收入低一點，換來多一點私人時間，同時NGO不是經常請人，機會可遇不可求，錯過了的話可能再沒下次。不過有另一派網民認為，35k的工作對於要照顧家庭，或者相對不富裕的打工仔來說，有一定吸引力，不過很容易捱壞身子，當中更可能有魔鬼細節。

👇👇👇按圖看26k穩定工 VS 35k辛苦工👇👇👇

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大家又會點揀？小編作為窮L，35k的確十分吸引，可能要先試幾個月，起碼先袋幾個月糧，再從長計議（講到好似可以有得揀咁）。

同場加映：港男日本打工5年親身體驗職場潛規則 收工一定去飲酒、經常OT嗎

日本雖然生活環節舒適，不過職場文化卻似乎有諸多潛規側，令不少人卻步。有在日本工作5年的的網民，在連登討論區發文，指不少人對日本職場有誤解。連登網民「べ」發文，指經常有網民表示，日本職場文化壓力大，「唔啱人做，旅行就啱，長住不了。」不過根據他自己在日本IT企業工作了5年的經驗，認為以上的說法有點以偏蓋全。

👇👇👇按圖看10個日本職場誤解👇👇👇

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