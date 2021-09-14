有九月生日的朋友嗎？你們每年的生日是怎樣過的？最近有網民表示，九月生日的人，比聖誕節、新年生日的人更無癮，意外引來同是九月生日的網友現身訴苦，更有人表示這成為他讀書時的小陰影。



有人認為12月生日很無癮，全因同月有聖誕節，很多時都會一班人同時慶祝，不會有單純的生日派對，令12月生日的朋友多少有點遺憾。另一方面，對於學生來說，7月、8月生日也是又愛又恨，因為要放暑期，很難約人。不過在云云討論中，大家似乎特別同情9月生日的朋友...

MIRROR的Jereｍy 9月生日，不知道有無童年陰影？（資料圖片）

就著網民的留言和經歷，小編整理了一個排行榜，除了某幾個比較安全的月份之外，其他月份生日的朋友都有各自的「難處」。高踞榜首的自然是9月。9月有開學日，也有中秋節，不過為甚麼九月會令一眾當月生日的朋友哀號呢？

👇👇👇按圖看為什麼9月生日最無癮👇👇👇

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大家是哪一個月生日的呢？不知道Jereｍy讀書時是否每年都會loop一次？不要緊～現在每年都會有粉絲為他慶生～～

同場加映：PE堂10件體育用品勾起童年陰影 綠色軟墊勁臭、分組色帶永遠唔洗

最近有網民在Facebook貼出一張古老體育堂用具「木塔」的照片，問其他網友，「細個體育堂必玩，有冇人記得係咩？」引來大量留言「聲討」。全因相中的木塔，都是大家小時候的童年陰影，特別在小學時，不少人都被它伏過，更有網民稱它為「PK神器」。

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