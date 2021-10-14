幻想一下，在一個美好的早上，你的另一半比你更早起，你起床時他已經為你準備好早餐。他坐在你的對面，你們一邊食早餐，一邊閒聊，迎接新的一天。這個時候，一直文雅、跟你有說有笑的他，突然說：如果我出軌了，你就殺了我吧。你會如何？



這不是一個小說情節，而是真正發生在一名網民身上。網民名叫「ThrowRAdeaththreat」在Reddit上的感情版發文，指自已的丈夫近日突然表忠，在早餐時語氣冷靜地表示，如果樓主發現自己出軌的話，大可以殺了自己，令她當場驚呆，沒想到更令她細思極恐的說話在後頭。

網民名叫指自已的丈夫表示，如果網民發現自己出軌的話，可以殺了自己。（《夫妻的世界》劇照）

樓主今年29歲，丈夫32歲，結婚3年。她形容丈夫風趣幽默而且友善，三年來的相處都十分甜蜜。而且他一直都會比樓主更早起床，並會為她準備早餐。就在一個普通的早上，二人如常吃早餐時，丈夫突然說「如果你發現我出軌，就殺了我吧」。樓主一開始沒有放在心上，只當它是一個笑話，更笑回「我也一樣」。

樓主一開始沒有放在心上，只當它是一個笑話，更笑回「我也一樣」。

沒想到丈夫竟然認真地對著她說：「如果我發現你出軌，我也會殺了你，而我會享受其中。」丈夫的認真態度，令樓主極度不安，當場不知如何反應，只好裝作若無其事。樓主更指自己從未見過丈夫這一面，更從來沒有想過，這些說話會出自他口。在接下來的一整天，她一直在想自己是否做錯甚麼，他是否看到了甚麼？或者在自己的手機中，看到了甚麼短訊？她不知道。於是各網友求助，到底應該怎麼辦。

不少網民都認為，樓主的丈夫十分危險，因為事先已經牽涉到生命安全，有網民指這只是樓主的片面之詞，也許樓主真的做了甚麼事，令丈夫說出這樣的重話。亦有網民提議可以在一個比較輕鬆的環境下，「可以問你一個問題嗎？今早你令我很困擾，也不像平日的你，可以告訴我，是甚麼原因令你問出那句話嗎？」樓主至今沒有回覆。

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