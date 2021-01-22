撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-01-22 07:00

不少年輕女生都希望未來能擁有一個疼愛自己的老公，然後組織幸福美滿的家庭，不過，其實未必人人都適合結婚！有日本節目請來多位專門研究人類大腦和心理的專家，對在場的女嘉賓進行「結婚診斷」，只要分析4件事便能秒知你是否適合結婚，原來在Instagram上分享美食照片的人最容易離婚？！

穿上純白婚紗，與心儀的男生步入禮堂，是不少女生的夢想。日本綜藝節目《ホンマでっか》最近請來專家為大家進行「結婚診斷」，通過4樣生活習慣和取向，看看你是否適合結婚成為人妻。原來Instagram上的照片竟然是「脫單」的關鍵！

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大部份女性都表示想和「普通男性」結婚，可是「普通」的定義並不簡單。首先，你要擁有日本男演員星野源的外表、每日做gym和睡前塗化妝水等，總共滿足了10項要求才算得上是「一般人」。絕大多數人都批評這些條件過份理想化和「離地」，更有男網民嘲諷道「那新垣結衣也算是普通女性了！」你又有什麼看法？

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同場加映：日23歲女偶像因太醜沒粉絲 怪罪母親後700萬円整容 下場竟是？

假如有一天你發現自己的偶像曾經整容，你能接受嗎？日本一位地下偶像組合的成員，居然因為長相太醜而沒有粉絲，每月的工資更只有10萬日圓（約港幣7000），在餐廳打工的侍應也比她賺得多。最後她實在忍受不了自己的模樣，花了近700萬日圓（約港幣52萬），結果竟然是？

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