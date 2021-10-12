香港作為全球其中一個最繁忙航空交通樞紐，香港國際機場一向表現安全、高效，作為90後、00後的你，可能已忘了1999年一場發生在香港的華航客機空難。最近有當年客機上的生還者，於「90年代回憶」facebook群組撰寫長文，講述事發經過和感受，一夜間已有超過6千名網民「俾Like」。



當年客機「反肚」起火。（亞洲電視畫面）

事發於1999年8月22日傍晚，即使相隔了22年，該位網民表示這宗香港罕見空難是「畢生難忘嘅回憶」，該網民亦由當天早上說起：「當日的早上， 發生咗一段小插曲，有少少靈異嘅事件，好似呢場意外， 冥冥中注定要發生.......」

（「90年代回憶」facebook群組截圖）

「唔好問啦！百無禁忌」

據該網民憶述，當年一家八口參加泰國曼谷旅行團，最後一天早上到一座新建廟宇參觀，「裏面有一個投幣嘅求籤機。 中間有一個神像， 神像旁邊圍咗好多小燈」該網民於是提議同行的婆婆求籤，「入咗一個幣，盞燈不斷咁轉， 叮叮叮叮咁轉咗一陣，停左係一盞燈 ，跌咗一支簽文出來」。

然後，領隊與導遊走近，領隊也同時求籤，結果停在同一盞燈，求得同一支籤，令她愕然，質疑「呢部遊戲機準唔準㗎？」又問導遊：「支籤講乜嘢？ 識得睇泰文嘅導遊話 『下下籤……唔好問啦！百無禁忌』」

這宗空難共造成3人死亡。。（亞洲電視畫面）

「喂，香港好似打緊8號風喎！」

該網民形容即使當時求得「下下籤」後並沒有太過在意，誰想到當天登機便經歷生死大劫。她表示，登機後已聽得鄰座乘客談論香港正「打8號風」，由於客機以台灣為終站，她當時預計如無法降落香港，便隨機到台灣再作打算。

然而，客機依然飛向香港這個中途站，她形容距離降落前半小時，客機便不時遇上氣流，有如「坐過山車」，感受到強烈離心力，「有一次急速下降嘅時候， 企係走廊服務中既空姐， 差啲彈上天花板， 好彩有乘客捉住佢，大家都嚇到嗌埋出嚟 」。

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該網民憶述，有團友表示看見香港機場時，許多乘客都拍手掌歡呼，覺得就快可平安下落，甚至有人解除安全帶，企圖取行李，可見飽歷氣流恐慌的乘客有多想下機。該位網民表示因已夜深，暫時先說到這裡，稍後再繼續發文。其文章發表10小時，已有超過6千人讚好，也有超過2千人留言支持，鼓勵她盡快發表下集。

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