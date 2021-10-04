從前智能手機還不及現在發達時，聽收音機絕對是日常娛樂之一。若遇上喜歡的電台節目，隨時可以由早聽到晚、甚至會網上重溫！90後的大家，提起聽收音機，大家又會想起哪個電台節目？



90後的大家，提起聽收音機，大家又會想起哪個電台節目？（《我的少女時代》截圖）

近日有網民於Facebook群組「90年代回憶」中提起從前從前夜晚聽電台節目的回憶，結果引來各路「老鬼」網民談及從前最喜愛的電台節目，有網民指聽電台算是8、90後特有的娛樂，又表示或許現今的00後連收音機是甚麼都不知道。

網民提及喜愛的電台節目，大多都是來自商業二台叱咤903，節目中不少經典環節現今仍能於網上找到，更有不少網民表示曾重溫過！最經典的必數《早霸王》「你知道唔知道有人掛住你」環節中的「阿希」事件，森美一句「你係阿希？」至今仍能引起不少聽眾的回憶。

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【1】早霸王

2009年首播至今，由《架勢堂》的原班人馬森美和小儀主持，絕對稱得上是903的招牌節目之一。除了聽二人超具默契的互窒對話外，最得聽眾們喜歡的必數「你知道唔知道有人掛住你」主持人幫忙打電話示愛環節！

【1】早霸王

環節中最為人所知相信是「阿希」事件，森美小儀替一位男聽眾所託向阿希表白，他們一直以為阿希是女生，誰知到打通電話一刻才發現阿希是男生，繼而出現經典對話「你係阿希？」此段對話其後亦流芳百世……

還有1872遊花園、新香蕉俱樂部、星空奇遇鐵達尼、萬世巨星、摩星嶺4號都相當令人回味，大家最難忘的電台節目又是甚麼呢？

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