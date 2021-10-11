自去年12月起，很多瀏覽器都不再支援 Flash Game，大家的童年回憶又再步入歷史。但小遊戲網Asiadog.com日前就表示，發現有個第三方的瀏覽器可以玩到FlashGame，讓一眾90後莫名興奮，以下15個經典遊戲，你一定玩過。



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小時候沒有智能手機，娛樂又不多，只要有一部電腦和一條上網線，就會在Flash Game網站玩上一整天。低自去年年尾，很多瀏覽器都不再支援 Flash，陪伴大家成長的經典小遊戲慢慢步入歷史。但提供小遊戲的網站Asiadog.com日前（9日）就表示，發現有個第三方的瀏覽器支援 flash ，可以讓大家玩到FlashGame。現時從事地產代理工作的Flash Game網站站長，會盡量在工餘時間不定期更新當年的懷舊遊戲，盡力為一眾90後保留童年青蔥的回憶。

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在智能手機仲未流行的年代，90後返到屋企不是碌手機，而是開電腦玩Flash Game。「無個性戰隊」最受當年的中小學男生歡迎，在Flash Game網站上常排名第一！這個操作簡單但過關困難的遊戲，不與同學討論過關心得、集眾人之力，絕對無法過關，是初代的友誼試驗器！

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據說80%女生都玩過這個整蛋糕給男生的小遊戲，可愛漫畫風少女，要做蛋糕溝仔，遊戲像真度高，由打cream、焗蛋糕、唧忌廉到放草莓⋯⋯每個步驟都要一絲不苟，不然男神吃完就會昏倒……

▼▼▼▼▼15個經典FlashGame90後一定玩過▼▼▼▼▼

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惡劣天氣下遇到激氣事就更燥底。雨天總會遇到一堆不懂「擔遮禮儀」的人，不但有有蓋/簷篷底下都拒絕收遮，揸遮仲要揸到揸劍咁，幾個倒霉的行人就被捅到。早前有網民嬲爆在討論區發文《中小學應該加一科叫生活技能》，「落雨就好心有瓦遮頭嘅地方唔好擔遮，喺到避雨嘅人，就因為你唔收遮，由唔濕變到濕晒」。更有Facebook專頁叫「擔遮要考牌」，影低在簷篷下擔遮嘅行人，溫提大家擔遮的禮儀。

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