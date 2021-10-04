巴士—近日出現眾多神人，先有油麻地公主，再有瀨屎潮文，最新更有人在車廂打MMA！自元祖級「巴士阿叔」以來，巴士車廂中一直出現不少「能人異士」，令網民大為驚嘆，巴士真是一個神奇地方。這7位經典神人，只說他們的名字，相信大家腦海中都已經有聲有畫。



近日巴士車廂奇事連連！上的10月3日下午，一輛九巴48X上，一對夫婦懷疑不滿車長要求他們收起嬰兒車，而發生口角。有上層乘客調停時，卻加入戰團，勸交變打交，更演變成「車廂MMA」。再早幾日，網上流傳一篇《今日終於第一次喺巴士度瀨屎…》，圖文並茂分享自己在巴士上忍屎失敗的經歷，令網民大呼頂唔順！

三人口角，繼而動武，丈夫手叉年輕乘客頸部。（資料圖片／讀者提供）

說起巴士奇人，又怎少得了「巴士阿叔」，當年成為一眾網民熱話、新聞議題，一句「你有壓力我有壓力」，更被視為香港人的心聲寫照。雖然影片極度低清，不過仍不改其經典程度。15年過去，這七位一時間「叱吒風雲」的人物，當真睇畫面已經有聲。

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那些年的回憶全都回來了！小編最喜歡的影片，是的士司機霸氣盡失那彼段，每次有不開人時都會去回味一下，大家又對哪個印象最深刻呢？留言分享一下吧。

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