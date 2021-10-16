飲珍珠奶茶有秘技？網民感嘆錯足20年　3大台式飲品飲管流派混戰

隨著台式飲品店普及，飲管也成為我們日常生活所需的配件，近日就有網友在Dcard以「男友的堅持之飲料杯」為題，分享男友喝台式飲品時固定的飲管插法，笑說這應是「喝飲料的儀式感」，吸引不同派別的網友爭相留言討論，更有網友留言表示，直到有人告訴他插邊邊才能均勻喝到珍珠與奶茶，才驚覺自己喝錯20年，深受網友認同。以下為你整理中間派、邊邊派、圖案派網友的堅持，一起來看看用這三種方法插飲管的好處吧！



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中間派

喜歡將飲管插在杯面正中間的人認為，「飲料是歪的話，邊邊比較容易滲出飲料，所以都會插中間」、「我都插中間，比較好喝，拿起來放到嘴巴剛剛好」、「插在邊邊覺得很卡」、「我一定要在中間，不然我受不了」、「插中間比叫科學」，多數網友覺得飲管插在中間比較直觀，飲料也不易流出，也有網友更直言「沒有插在中間就不會喝」。

邊邊派

邊邊派的網友多主張將飲管插在邊緣處，在騎車、開車時飲料不容易滲出，如果手搖飲中有添加珍珠、椰果，也能在喝到杯底時吸到配料，「插邊邊剩最後才能喝乾淨」、 「插邊邊料比較好吸出來」、「騎車放前面可以把插口轉到最上防止飲料被震出來」、「插旁邊開車才不會戳到手」、「我也都插邊邊，而且越邊越好」。

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圖案派

除了中間派、邊邊派，也有喜歡把飲管插在圖案、透明處的網友，「迷客夏的封膜有個飲管的方框，我都一定會插方框裡」、「之前有封膜上面是時鐘，讓客人插在自己喝飲料的時間上，提醒自己這杯飲料喝多久了」，也有人逗趣表示「看杯膜上圖案再決定插哪」、「如果封膜有圖案會想插特定位置」，直呼「其實不管怎麼拿，喝的位置都是一樣的」。

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