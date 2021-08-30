台式飲品配料｜珍珠椰果粉粿哪種熱量最高？椰果≠椰肉3款低卡推介

近年來飲料店愈開愈多間，根據調查幾乎每兩人就有一人天天喝含糖飲料，尤其是上班的時候，總會想要咬點東西紓壓，到底珍珠、粉粿、椰果哪一種熱量最高，我們又該怎麼選呢？讓營養師帶你來一起來看看！



常見的珍珠、粉粿、椰果是怎麼製作的呢？

製作珍珠只需要澱粉加黑糖！

珍珠應該是最多人喜歡的配料，是用太白粉、樹薯粉或番薯粉製作，會先將水和黑糖煮滾再加入大量的粉，攪拌成團後塑型成喜歡的大小，然後煮透後，放入糖水燜煮入味。

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山梔子是粉粿黃色的原因！

在主原料上粉粿與珍珠相似，但製作通常是改為蒸煮，將整塊粉粿放入電鍋蒸至透明。市面上我們常看到黃色或是黑色的粉粿，它們分別使用山梔子和黑糖水調色調味。

椰果不是椰肉！是從椰子水發酵產生的

很多人會以為椰果的原料是椰肉，但椰果其實是用椰子水製作。首先會先將稀釋的椰子水和糖混合，再以木質醋酸菌發酵大約5～7天，就會產生膠狀物，之後再加熱殺菌，最後加入糖、香料、色素等完成調味。

珍珠、粉粿、椰果到底誰的熱量最高？健康配料推介👇👇👇

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原料都是澱粉，珍珠熱量比粉粿多5倍！珍珠和粉粿每百克熱量分別為345、65大卡（不考慮額外加糖的情況），主要差別是黑糖水本身含有許多熱量，而山梔子水則趨近於零。

如果把額外添加的糖考慮進去，珍珠表面積大，會吸附更多的糖，熱量又會更高！而椰果本身熱量低又富含一點點的纖維，但是調味時會添加果糖，導致每百克熱量約148大卡。

台式手搖飲品有更健康的配料嗎？

愛玉、仙草凍、寒天是低熱量好選擇

愛玉、仙草凍、寒天是熱量較低的配料，每百克分別是2、18、10大卡，下次喝台式手搖飲品的時候，可以優先考慮試試這些低卡配料！

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微糖無糖，挑對飲品，輕鬆減少台式手搖飲品負擔

全糖台式手搖飲品，一杯就超過每日精緻糖建議上限

世界衛生組織建議一天精緻糖攝取量不超過總熱量的10%，以成年人2000大卡來說就是不超過50克，而全糖珍奶約有60克的糖，所以不論喝什麼台式手搖飲品，建議都可以慢慢將糖分降低，調整為無糖或微糖，讓我們控制在建議範圍內！

選對飲品，台式手搖飲品也能補充營養！

喝飲料使許多人紓壓、放鬆的方式，在飲品的選擇上，可以優先選擇鮮奶茶、拿鐵或是有牛奶的飲品，除了有優良的蛋白質也富含鈣質，另外新鮮果汁也能攝取到許多維他命，對於常常外食想要補充營養也是不錯的選擇。

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【本文獲「好食課」授權轉載。】