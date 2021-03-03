飲食熱話｜營養師揭台式飲品配料熱量排名　榜首竟然不是珍珠？

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香港、台灣等地手搖飲料市場龐大，每年商機上看逾百億，而不少人喜歡在飲品內添加配料，對此台灣營養師高敏敏製作「12款手搖加料的熱量排行榜」，但出乎意料的是，冠軍竟然不是「珍珠」。

▼12款台式飲品常見配料熱量由低到高分別是👇👇👇

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相信大家都認為珍珠應是熱量冠軍，但其實奶蓋（203大卡）才是隱藏地雷，高敏敏解釋，「奶蓋製作通常要用忌廉、糖及鹽，甚至需加一些煉乳去打發，而且乳脂肪含量要高才不易油水分離，因此加糖就像奶蓋的穩定劑，能讓打發形狀更穩定，相對的熱量相對就高」。

高敏敏表示，以上排行是「加一份」的熱量估值， 基本上每樣料都會蜜過糖才會有香甜滋味，所以就算點無糖飲料，配料其實也潛藏了精製糖，建議大家台式飲料偶爾喝就好，千萬不行天天來上一杯。

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你喝手搖飲是無料不歡嗎😏加料控們最愛加什麼料呢？ 熱量最高的竟然不是加珍珠⚠️ 最可怕的是⋯ 很多人愛的「奶蓋」除了糖還有油油油啊！ 通常奶蓋的製作要用奶油+糖/鹽...

Posted by 高敏敏 營養師 on Monday, 1 March 2021
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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