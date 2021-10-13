【政府工／公務員／政府職位空缺／搵工】不穩的經濟環境下，沒有大學畢業、工作經驗亦不多的朋友找工作時或許會比以往更難，因此除了私人市場以外，不妨考慮政府工！近日公務員事務局公布的政府職位空缺中，不少只要求文憑試（DSE）五科合格、有些甚至只需小學畢業，但月薪最高可達$18,795！



今次數份低門檻職位中，以政府統計處聘請的訪問員職位月薪最高。（YouTube截圖@政府新聞處）

是次整合出8份職位空缺，全部均無需大學學士畢業，實屬低門檻職位。而薪金方面當然會隨着要求稍低，但對比私人市場來說，起薪點和穩定性依然有一定吸引力。今次聘請的部門除了有較常見的效率促進辦公室和康樂及文化事務署，亦有相對較少見到的政府物流服務署和政府統計處。

公務員職位中，主要以一級工人為主，負責勞動或協助辦公室運作的簡單工作，月薪由$14,620起至頂薪$17,870，另有醫療及牙科診療及房屋資助等。

👇👇👇點圖睇公務員職位招聘（政府物流服務署、渠務署、房屋署）👇👇👇

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而非公務員職位，則有較月薪較高的選擇，例如政府統計處聘請的訪問員，月薪達$18,795，只要求DSE五科2級、亦無需工作經驗，若喜歡在不同地方工作、與人溝通，不妨一試。

👇👇👇點圖睇非公務員職位招聘（稅務局、政府統計處、效率促進辦公室、康樂及文化事務署、環境保護署）👇👇👇

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若你有意投考公務員，不妨從面試做好準備！之前有網民於Facebook專頁「公務員secrets」投稿，表示遇到面試官的騎呢假設性問題，最後不但答不到、更表示「眼濕濕走咗...... 究竟佢想要咩答案？」結果引來各方網民留言為他解答，示範各式最佳答案，當中有搞鬼亦有認真答案，相當值得大家參考。

👇👇👇點圖睇事主講事發經過👇👇👇

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網民的答案相對多樣化，既有「搞事嘅」的霸氣回應，亦有較認真的回覆，當中更有網民設身處地為投稿人集思，認為既然該工作屬於政府工作，便應有「政府工」的思緒，要表示忠誠及服從。

👇👇👇點圖網民們示範會點答！👇👇👇

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同場加映：爭崩頭AO/EO現正招聘！JRE聯合招聘考試懶人包 附應考4大注意位

2021至2022年度6個公務員學位職系早前公開招聘，當中包括一向搶手的政務主任（AO）及二級行政主任（EO）。比起其他公務員職位，學位職系除了要應考綜合招聘考試（CRE）及基本法測試（BLT）外，另外亦要應考聯合招聘考試（JRE）及面試。今次將為大家整理JRE試須知懶人包，及分析和CRE試的分別！

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