大埔人終於等到戲院了！位於大埔超級城的「嘉禾大埔」今日（15日）下午3時起試業，嘉禾院線facebook更同事宣布推出「限時 HK$1 爆谷優惠」！不過，入場睇戲最怕遇到8種麻煩人，想知優惠詳情及有哪8種麻煩人，即睇下文！



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嘉禾大埔戲院成人票價於星期一、二、四、五均為80元；星期六、日及公眾假期為85元；星期三（假期及假期前夕除外）則為40元，票價相當吸引！同一時間，嘉禾院線推出「限時 HK$1 爆谷優惠」，於指定戲院購買樽裝飲品兩支，加1元便可換購爆谷一份！，售賣地點分別是海運戲院、嘉禾黃埔、嘉禾大埔、嘉禾粉嶺、嘉禾啟德、嘉禾 V WALK、嘉禾 MegaBox、the sky（奧海城）、StagE（屯門市廣場）。

▼▼▼▼無論一個人、還是與男女朋友去睇戲，最無奈莫過於座位前後遇到沒有公德心的麻煩觀眾，以下這8種人你有冇遇過？▼▼▼▼

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大埔沒有戲院20年？

大埔人都說沒有戲院近20年，資料顯示大埔其實先後有多間戲院，包括當時新界規模最大的第一代寶華戲院，到九十年代後更先後有「星輝」、「鴻基」及「銀星」三家戲院，惟2001年相繼結業，令大埔人要跨區睇戲。

▼▼▼▼香港電影名稱一向獲觀眾讚有創意，不過有連登網民早前就表示，一些電影名於買票時，又會令人感到非常尷尬，令人哭笑不得▼▼▼▼

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同場加映：《魷魚遊戲》12個bugs你發現了嗎？孔劉電話號碼是真、有人死2次

雖然《魷魚遊戲》好評如潮，不過原來劇中有不少穿崩鏡頭都被眼利的網民發現。其中一名韓國人的電話號碼，竟被印在劇中由孔劉提供的卡片上，令他每天收幾千通電話騷擾。

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想知還有甚麼穿崩位？點擊原文【《魷魚遊戲》12個bugs你發現了嗎？孔劉電話號碼是真、有人死2次】查看！