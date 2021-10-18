為慶祝朝鮮勞動黨建黨76周年，北韓早前舉辦史上首場「國防發展展覽會」，多名北韓國務院高級幹部成員，包括最高領導人金正恩、他的妹妹金與正等，均有出席。是次展覽會除了有大型的閱兵儀式之外，最受注目的，就是一班北韓軍官展示的「功夫表演」。不少外媒都以嘲諷角度取笑，形容此為一場殘忍的武術表演。



北韓的「國防發展展覽會」／ YouTube@VIDEOMUG截圖

是次「國防發展展覽會」，主題為「自衛2021」，10月11日於北韓朝鮮三大革命展覽館舉行，北韓最高領導人金正恩出席活動並親自發表演說，表示是次展覽會的目的，是向世界正式展示北韓國防政策的真髓、以及展示北韓成為世界軍事強國的明確意向。

金正恩在開幕禮上發表演說／朝鮮中央通訊圖片

在展覽會上，北韓當局展示了不少核武器，包括高超音速導彈、新型車載洲際彈道導彈、遠程火箭炮等。不過，最受注目的環節，卻落在由一班北韓軍官帶來的武術表演。一眾身形健碩的軍官，赤裸上身表演心口碎大石、徒手劈磚頭、躺鐵針床、躺玻璃碎等超難度動作，在場的金正恩看得十分興奮，大拍手掌。

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不過，不少外國媒體看過之後，都不禁批評這場武術表演非常不人道而且殘忍，亦有外國網民嘲諷表示「不敢相信這是一場軍事展覽」、「如果敵人用磚頭攻擊，北韓軍隊一定不會輸」。

有網民表示「尊重軍官和這些技術，不過也太可憐了吧」

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