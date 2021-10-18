繼《魷魚遊戲》之後，NETFLIX相隔一個月再有新原創韓劇上線！10月15日上線的《以吾之名》，由韓韶禧、朴喜洵、安普賢主演，講述一個女生為了找出殺父仇人而苦練成為武打高手再潛入警隊當黑道臥底的故事。上線不出5日，劇集就登上了NETFLIX全球排行榜第4名，人氣直逼《魷魚》。《Opener》為大家整理由韓國網民分析的劇中5大隱藏細節位，原來「東川派」的logo別有其他含意！



韓韶禧一改清純形象，180度變身成為打女。／《以吾之名》劇照

劇情簡介

《以吾之名》，講述女孩尹智友（韓韶禧飾）因為爸爸是黑社會，所以在學校經常被其他同學欺凌。在她生日的時候，不知所蹤的爸爸原本打算回家向智友賠罪，卻在家門前被神秘人槍殺。目睹這一切的智友，下定決心要替爸爸報仇。她向爸爸生前的最好兄弟崔武鎮（朴喜洵飾）求助，希望他能協助找出殺父仇人。崔武鎮是韓國最大毒品組織「東川派」的負責人，他收留智友，並將她訓練成為打女，之後更安排她以第二個身分潛入警隊當臥底， 一邊替他提供情報，另一邊讓她可以找出殺父仇人。

《以吾之名》劇照

【細節位1】女主角的2個人生完全相反

雖然有人認為，女主角要有2個名字只是劇情需要，但有網民留意到，女主角以這2個身分生活時所經歷的事情，可謂完全相反。

首先，以尹智友的身分生活時，她在學校被同學欺凌排擠，連爸爸都不知所蹤，過著孤獨無援的生活。而爸爸死後，她加入黑暗的東川派，被黨派內的男性欺負，甚至差點被強姦。相反，以吳惠進的身分生活時，她表面是一名警察，身分光明。雖然同隊隊員起初曾經不信任她，但後來亦待她情同手足，甚至還被隊員全弼道（安普賢飾）愛著。

除了這些較明顯的差別之外，網民亦發現導演運用了女主角吃飯的情景來表達兩個身分的對比。以尹智友身分活著時，她永遠只是一個人吃飯，而且吃飯的場景都是陰陰沉沉的。相反，以吳惠進的身分活著時，她吃飯都是和隊友們一起，而且場景都是十分光明。

《以吾之名》劇照

▼▼▼點擊圖片查看《以吾之名》你不知道的5個細節位▼▼▼

+ 14

【細節位2】 東川派logo的意思

在劇中，崔武鎮統領的「東川派」，是韓國國內最大的毒品組織。每個東川派的人，心口都會刻有東川派logo的紋身，包括尹智友和尹智友的父親。

從第一集開始，這個logo就經常出現。仔細看的話，這個logo，是由兩條蛇組成，而蛇給人的印象，就是惡的化身。

再者，兩條蛇是互相咬著對方的尾巴，形狀與代表「無限」的圖案相似，代表惡將不斷循環，正正反映了劇中的人物為了報仇而逐步變成惡魔的情況。

《以吾之名》劇照

劇情播出後，登上NETFLIX全球排行榜第4位，成績相當亮眼。另外，外界對韓韶禧的評價亦十分高，不少網民大讚她的演技好，「從《夫妻的世界》的小三，《無法抗拒的他》的清純女大生，至《以吾之名》的黑化打女，想不到韓韶禧的演技進步可以如此大」。

👉 按此睇更多韓國狗血愛情故事👈

同場加映：不止《魷魚》！8套2021年Netflix原創韓劇 《以吾之名》1015上線

據悉，Netflix在過去5年投資超過7億美金（港元55億）發展韓劇，包括於韓國開發2間大型的製片工作室，令Netflix原創韓劇產量及質素大增。除了《以吾之名》和《魷魚遊戲》之外，NETFLIX今年亦推出過不少原創韓劇。

+ 6

想知道還有哪些韓劇？點擊原文【不止《魷魚》！8套2021年Netflix原創韓劇 《以吾之名》1015上線】查看！