不少人都會交友APP上識朋友，甚至是找另一半。如果有一日，你在交友APP認識的另一半，跟你說她當初填資料時，填錯了一項關鍵資料，你會好奇哪是甚麼嗎？如果她願意告訴你，你對她的態度，會生改變嗎？



近日有28歲台灣女網民在FACEBOOK上吐苦水，指自己在交友APP上認識了現在的男朋友，二人一直都相安無事，不過她心中收藏了一個小秘密，就是當初在交友APP中填寫的資料，並不準確，男友亦一直被蒙在鼓裡。直到有一天她主動坦白，男友的反應卻令她大感不解。

28歲女網民在交友APP中，用假資料認識了現在的男友。

在二人交往後，女生向男友承認，自己在交友APP中的年齡設定有誤，「我寫28，事實上是37，有差很多嗎？」更理直氣壯地表示，網路本來來就真真假假，留點心眼錯了嗎？「之前出門都可以不用帶錢包，現在吃飯看電影AA，連油錢也要計較，會不會太誇張了，我是不是該放生渣男了」

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網民對女生的態度大感驚訝，直言她一開始的行為已經是存心欺騙，而男生沒有提出分手，只是要求消費AA制，已算十分有氣度，更有網民揶揄原po是名副其實的「阿姨」，指男生其實是暖男，「沒跟你說阿姨我不想努力了，還願意跟你AA很棒了」、「難怪網絡上愈來愈假」，而原po亦沒有再就事件回應。

樓主在交友APP中的年齡設定有誤原文。

亦有網民指出，男生其實是真心喜歡她的，因為女生欺騙了他，都有提出分手，反而女生只是因為男生提出AA制，盲指對方是渣男，就更不可取。各位覺得誰是誰非？不妨留言分享一下吧！

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約會中到底該誰埋單，是讓無數人頭痛的問題。有女生在社交網站 Facebook 專頁 CUHK Secrets 中發文指，作為女生，無論是「第一次約會，甚至拍拖，都係會期望男方食飯畀錢」，又大數男生約會要埋單的6大原因。

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