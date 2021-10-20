送同事手機殼意外揭真面目？網民:職場冇朋友　同事討厭你7大徵兆

職場上究竟有沒有真友誼？相信此問題是不少職場新鮮人心中的一大疑問。近日有網民於討論區以「終於明白點解唔好同同事太熟」為題，發文表示一直跟一位同事相當投契，會一起吃飯放工，至近期送同事手機殼，其後卻發現手機殼被掉在垃圾筒中，因而令樓主非常傷心。事件意外引來不少網民回應，有人表示同情、亦有人認為是樓主問題。



樓主發文表示該同事「份人好熱情」，平時跟他頗多話題，而且會一起食飯放工，甚至放假都會約出來聚會，因此認為他真心跟自己做朋友。近日樓主發現同事換了新手機、於是送他手機殼，同事收到時很開心、表示喜歡，又大讚電話殼好靚。

職場上究竟有沒有真友誼？（《愛·回家之開心速遞》截圖）

誰知樓主放工時卻發現電話殼被掉在同事桶枱下的垃圾筒中。樓主表示相當不解，認為若同事不喜歡手機殼大可以直說，為何要直接扔掉？直至翌日早上，同事亦若無其事，因而令樓主認為同事表面不一，又感嘆或許不應跟同事如此熟絡。

發文一出，不少網民熱烈回應。雖然樓主的遭遇頗不幸，不過網民亦非清一色安慰樓主，有人認為只是樓主入世未深、想得自己太重要，亦有人認為是送「手機殼」出事。

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若然要到大事發生一刻才發現同事不喜歡自己就太遲了！不妨從日常交流中多多留意同事的一舉一動，看看他們對你究竟存有好感還是惡意！👇👇👇點圖睇同事不喜歡你的7個徵兆👇👇👇

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的確，若在職場年資不長，總有些時候不知如何是好。曾有網民指「Fresh Grad應該人生最差時間」，大學畢業後工作了2年感到迷失，職場上不再是菜鳥，工作又未見大起色。近日，有畢業2年的職場菜鳥在討論區寫下千字文，分享工作的感受與見聞，意外引起熱烈討論。

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同場加映：黑雨簷篷下擔遮、嘟八達通都要教？網民鬧爆7項技能港人要再培訓

惡劣天氣下遇到激氣事特別燥底，雨天總會遇到一堆不懂「擔遮禮儀」的人，不但有有蓋/簷篷底下都拒絕收遮，揸遮仲要揸到揸劍咁，幾個倒霉的行人就被捅到。早前有網民嬲爆在討論區發文《中小學應該加一科叫生活技能》，「落雨就好心有瓦遮頭嘅地方唔好擔遮，喺到避雨嘅人，就因為你唔收遮，由唔濕變到濕晒」。更有Facebook專頁叫「擔遮要考牌」，影低在簷篷下擔遮嘅行人，溫提大家擔遮的禮儀。

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