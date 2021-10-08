【天文台天氣／黑雨／紅雨／黃雨／獅子山】熱帶風暴獅子山吹襲香港下，香港凌晨起已狂風驟雨，天文台至今早一度發出黑色暴雨警告信號，不過有網民就質疑黑雨信號掛得太遲。



惡劣天氣下遇到激氣事就更燥底。雨天總會遇到一堆不懂「擔遮禮儀」的人，不但有有蓋/簷篷底下都拒絕收遮，揸遮仲要揸到揸劍咁，幾個倒霉的行人就被捅到。早前有網民嬲爆在討論區發文《中小學應該加一科叫生活技能》，「落雨就好心有瓦遮頭嘅地方唔好擔遮，喺到避雨嘅人，就因為你唔收遮，由唔濕變到濕晒」。更有Facebook專頁叫「擔遮要考牌」，影低在簷篷下擔遮嘅行人，溫提大家擔遮的禮儀。

不只擔遮，有網民直言，揸遮都要考牌！有揸直遮的朋友仔，會常常以為自己是劍客，喜歡打橫把遮水平咁揸，攻擊力甚強，通常身邊前後的行人下肢、屁股、手機、袋等等都會被捅出內傷。

除了擔遮，有網民指應該再教育港人學識嘟八達通。雖然香港人應該一人最少一張八達通，但這並不代表香港人人都識八達通的正確使用方法。有網民抱怨「有人上車嘟八達通，講到明餘額不足，都要死嘟，以為嘟多幾次就會增值咁」，這種情況在上下班繁忙時間特別多，不信留意看看。

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大家有否曾經身受其害？如果要加一科生活技能科，你又認為香港人要上哪一課呢？

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同場加映：施政報告發展北部都會區 網民:新界北生存必練5招大西北居民技能

行政長官林鄭月娥今日（6日）發表本屆政府任內最後一份《施政報告》，提及發展面積達300平方公里的「北部都會區」，預料整個北部都會區可以最多提供92.6萬個住宅單位，足以容納250萬人居住。不過有網民指，要成為「北部都會區」的新人類，首先要練成大西北居民的求生技！

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