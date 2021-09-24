離職走人，不少人按照慣例都會派糕餅作散水餅，以感謝一眾同事的關照。不過看來這約定俗成的文化非人人認同，近日有連登網民開PO表示收到同事派旺旺仙貝作散水餅。如此出位的散水餅引來不少網民恥笑，繼而展開「究竟離職使唔使派散水餅」的激烈討論，大家又有甚麼看法？



大家覺得離職使唔使派散水餅？（《大叔的愛》截圖）

大家有收過甚麼令人難忘的散水餅嗎？近日有網民於連登討論區開PO表示於收工五分鍾前收到同事以旺旺仙貝作散水餅，而且不是人人有份。此網民疑似對於旺旺仙貝不太滿意，表示「咁派法我寧願佢唔派」、「可能派旺旺小饅頭會好啲，起碼夠分」。

帖文一出引來不少網民回應，並且再次展開「離職究竟使唔使派散水餅」、「係咪一定要派糕餅先叫散水餅」等世紀討論，有人認為「邊個話散水餅一定要cup cake？」、「有得食係Bonus」，亦有人認為「唔派更佳」。

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究竟不派散水餅是否不得體？若決定好要派，怎樣派才不會被人詬病？《開罐 Opener》請來有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」為大家指點迷津！

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因此如同Son姐所述，派與不派，還得看你與同事的關係，不派絕對無問題。若決定好要派，則不妨多注意細節，借派餅好好的跟同事們表達謝意。

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