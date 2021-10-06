【施政報告2021／白石角站／東鐵線】特首林鄭用娥今日（6日）發表任內最後一份《施政報告》，當中提到將會研究於大埔白石角興建新東鐵線車站的可能性。消息一出引來不少網民熱議，除了認為加站會加重東鐵線負荷，亦有不少人認為白石角人口根本未多得需要港鐵支持其交通網絡，又以些列出本港更多更有港鐵需要的地方！



施政報告中建議興建新的東鐵線白石角站，主要因為近年區內新住宅相繼落成及新入伙，預料人口增長後會令交通擠塞，興建新站會有助舒緩區內交通，亦能推動科學園發展。不過看來一般市民對此決定不太認同，紛紛指出若實行此站的壞處，認為會加重東鐵線負擔外，此區的確實需要亦非當務之急，亦有網民提到「住得呢區嘅人都揸私家車，根本唔會搭港鐵」，直指興建此站根本不是好的決定。

特首林鄭用娥今日（6日）發表任內最後一份《施政報告》，當中提到將會研究於大埔白石角興建新東鐵線車站的可能性。（資料圖片）

而相比起白石角站，網民們紛紛列出更有興建港鐵需要的地區，又指出需要的原因。當中不少地方均是一些交通相當繁忙或位於港鐵站之間的「雞肋」位。而其中較特別的則是科技大學，有網民之所以提出，是因為認為香港各大學如香港大學、中文大學、理工大學及城市大學都相當鄰近港鐵站，偏偏科技大學較相當偏辟，因此應一視同仁興建科技大學站！

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