NETFLIX原創韓劇《魷魚遊戲》上映一個月，早前就破了紀錄，成為NETFLIX史上最多人收看的節目。如果現實生活中，真的舉辦一場類似的遊戲，你認為你可以取勝嗎？近日，媒體tiin就以12星座的特質分析，如果他們參加遊戲的話，誰會有機會勝出。



【白羊座】

充滿熱情和活力的白羊座，好勝心重，如果參加魷魚遊戲，每個遊戲都會表現得十分積極，加上他們集中能力高，所以每關都能輕易地通過。不過，他們的情緒波動大，容易過分興奮，性格急躁，所以能晉身決賽的機會不大。

《魷魚遊戲》劇照

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【金牛座】

金牛座的人溫順，崇尚和平主義，而且亦是喜歡思索的慎重派。雖然為人誠實，不過同時比較保守，所以他們很大機會會因為未能在限時內完成任務而被淘汰。

【雙子座】

充滿才氣的雙子座，擁有自由開放的思想，而且決策能力高。另外，他們擅長社交，在遊戲中能輕易與他人結成盟友。不過，在重要的瞬間，他們都會為了自己的利益而背叛隊友，令團隊失去應有的作用，連累團隊被淘汰。

【巨蟹座】

想像力豐富而且毅力十足的巨蟹座，擁有溫柔的性格，雖然很會照顧別人，但同時亦比較固執，對任何事情都十分敏感。所以，當他們知道魷魚遊戲是一個會殺死人的遊戲時，很可能就會因為太衝突、不能接受現實而被淘汰。

《魷魚遊戲》劇照

相信各位看完《魷魚遊戲》之後，都覺得未夠喉！雖然導演曾經揚言不會再拍第2季，不過早前他卻改變主意，在新聞節目上受訪時，透露了關於第2季的計劃，並表示將會玩以下這些遊戲。

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適逢開台15周年，tvN官方早前舉辦一個投票活動，讓網民投票選出歷年來最喜愛的tvN劇集TOP 15，結果現已出爐。

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