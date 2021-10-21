行政長官林鄭月娥跌傷手要睇醫生及休假，引起全城關注。講到求診，不少人都有古怪經歷，藝人鄭中基早前便邀請網民大談睇醫生時遇到的「匪夷所思」經歷，並將拍成短片放上YouTube，更登上熱門榜。



機動電視台RTV@YouTube

鄭中基7月時於facebook發帖，邀請網民分享「你哋又睇過啲咩勁揪嘅醫生呢？ 」結果有超過600多個留言，近日他揀選了部份網民留言於YouTube頻道「機動電視台RTV」分享。有網民獲醫生請食刺身，有網民就遇過醫生表演拉丁舞👇👇👇以下10個網民經歷都非常匪夷所思👇👇👇🤣

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20個西客實錄「有冇熱雪條？」

鄭中基不時邀請網民講「匪夷所思」經歷，之前便大談各行各業遇到過的「西客」，因為「收到大量小編、Agency同Designer嘅請求，話好想我代佢哋發聲」。結果不足一天，已收到近700個網民留言，大談在各行各業遇過的奇怪客人！

👇👇👇點圖睇網民狂呻20個超無奈西客經歷👇👇👇

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鄭中基10件事見證浪子變暖男

鄭中基的YouTube頻道「機動電視台RTV」經常登上熱門榜，在成為YouTuber前，身為金牌大風老闆鄭東漢的兒子的他，一度是當紅歌手，被譽為張學友的接班人。不過年輕時的他相當不覊任性，直至近年成為爸爸才一洗污名。究竟在這二十多年間，他是如何由一個浪子，變成現在的暖心爸爸呢？

👇👇👇即睇10件事見證浪子回頭暖男的誕生👇👇👇

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同場加映：元華參演《尚氣》 6個香港老戲骨紅到去外國 美國黑人勁like羅莽 😯

《尚氣與十環幫傳奇》上映後，當中出現了一個香港人十分熟悉的身影 —— 「包租公」元華，令很多觀眾都大感驚喜！除了元華之外，香港有不少老戲骨在外國都十分有人氣，例如曾被TVB Hea用的羅莽，在美國黑人心中有特殊地位，更有一個運作超過30年的fans club，亦搞過fans meet，連羅莽本人都大為驚訝。

👇👇👇按圖看6個紅到外國的香港老戲骨👇👇👇

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