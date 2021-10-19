歌手Serrini 昨日(18日)在IG發文，指以她名字命名的「梁嘉茵獎學金」（Serrini Scholarship）正式推出，港大文學院二年級或以上本科生，今個學年起可申請，希望「for undergrad開學開心下」。

Serrini除了是歌手外，更是香港大學文學與文化研究博士，是真正女學霸。其實香港不少女藝人學歷也高，不少人更是神科畢業，《開罐》集合了另外10個香港女學霸明星，讓大家認識。



Serrini本人都是女學霸，是香港大學文學與文化研究博士。（IG@gwendolyn.spot)

Serrini是香港大學文學與文化研究博士，其博士論文以文化研究的角度分析音樂聚眾，研究不同流行音樂如何形成。她更自掏腰包設立首個大學獎學金，詳情終在港大官網刊登。據港大獎學金網站顯示名，「 Serrini Scholarship 梁嘉茵獎學金」每年向最多5位修讀文學士課程、二年級或以上的本地學生，各發放 1 萬港元獎學金。Serrini更在個人IG表示希望下年再TOP UP多啲。

serrini日前在IG發文成立港大獎學金 （IG@gwendolyn.spot)

其實除了Serrini是女學霸，香港也有不少女明星讀書成績也不錯，像廣為人知在會考取得十優的麥明詩，先到英國威靈頓公學讀預科，2011年升讀劍橋大學紐納姆學院法律系，2014年取得法律學學士學位二級榮譽畢業。離開TVB後現在是商業顧問。

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男星方面也不輸蝕，像ＭIRROR成員呂爵安EDAN，除了是8級鋼琴高手，中學讀荃灣區排第二的可風中學，更於DSE考獲25分，順利以JUPAS首選入讀HKU 工商管理學（資訊系統），不過他曾在訪問中指當年揀錯科，讀得辛苦，幸好仍如期畢業。

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娛樂圈隱藏著不少外語能力出色的藝人，其中不少人英文水平了得，不但於劇集中講英語對白及流利交談、對話，而且接受外國媒體採訪時也對答如流，完全沒有怯場。除了一眾外國回流返港的藝人，畢業於港大的天后謝安琪（Kay）也曾與荷里活紅地毯上展露流利的英語對答，使不少港人感到驚喜！

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