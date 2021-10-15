馬路「BBQ」？！昨晚（10月14日）約八時半，在佐敦連翔道，近西九龍高鐵站外，有3名女子懷疑於馬路「BBQ」，有路經乘客拍下影片，驚問：「可以喺呢度燒野食嘅咩？」影片在網上瘋傳，更驚動警方到場調查。



影片由Facebook專頁「賽馬熱錢流」發布，隨即在被網民大量轉發，大感訝異之餘，更笑指疑似在BBQ的３人，要食灰塵及廢氣。《香港01》記者當晚約9時許到上址視察，發現路面只遺下一堆灰燼，３名懷疑BBQ的女子已經離開。

《香港01》於當晚約9時許到上址視察，發現3名女子已離去，路面只遺下一堆灰燼。（林振華攝）

警方回覆《香港01》查詢事件表示，當晚警員到場後，相信3人正在燃燒冥鏹，經勸籲後3人離開，將案列作投訴滋擾。香港馬路不時出現奇人奇事，除了就地BBQ次外，早前亦有人在公路上踩滑板，更不慎倒下險被捲入前方巴士車底，險象環生。

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熱數7位巴士奇人

馬路生態千奇百趣，巴士同樣不乏「膠人膠事」，例如曾經到上電視及參與選舉的「巴士阿叔」，一句「你有壓力我有壓力」，即使是00後都可能聽過。這七位一時間「叱吒風雲」的人物，當真睇畫面已經有聲。

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同場加映：颱風圓規/獅子山名字由來有段故 颱風名8個秘聞：香港最愛用這款

繼上週的「獅子山」之後，香港面臨「風接風」。對於香港人來說，過去的天鴿、山竹亦曾為香港帶來不少麻煩，相信大家都記憶猶新。除了香港之外，天鴿和山竹對其他國家都造成不少損失，因此被世界氣象組織颱風委員會除名。組織亦有一套為颱風起名的機制，今次的「圓規」名字的意思，原來不是一般理解的文具圓規！

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