情侶交往時，身高是很重要的事嗎？有位高個兒男在臉書社團「靠北男女」嫌棄女友個子矮，他擔心未來兩人生下的小孩可能會很矮，所以只想談戀愛，但不想和女友結婚，這番言論被網友罵翻。



原po表示，自己身高186公分，女友只有150公分，兩人感情很好，但若要論及婚嫁、生小孩，他卻打了退堂鼓。「身高真的是很重要的東西，我不希望我們將來的小孩長不高。如果我只和她戀愛，不和她結婚，會不會顯得我很爛？」

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網友轟他自私，如果真的很在意女孩身高，一開始就不該交往。「她一開始跟你交往就150啊，又不是交往到一半變150」、「一開始就交高一點的啊，矮的可以讓給別人」、「何止爛，根本爛透了」、「說不定她也擔心遺傳你的智商呢」、「當你在挑人家的同時，對方也在挑你」、「打斷雙腳就一樣高了」、「渣男無誤」。

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有人勸分，「看你發這篇，就足以證明身高跟智商、人品無關，快放過女友吧！她值得更好的」、「你只長身高，沒有長大腦。所以千萬別耽誤人家。我們台灣只需要聰明的下一代」、「你女友也不一定想跟你生，怕長得像你」。

也有人認為身高沒有絕對，「笑死人...我爸167、我媽149，生了我哥185」「我老爸170多，我老媽150左右，我女生170，所以又能代表什麼？」、「沒聽過隔代遺傳嗎？如果你交170的，結果生出來都很矮呢？要說抱錯?」、「小隻馬很好，好嗎」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】