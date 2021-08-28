一蚊禮金都冇　結婚當日仲要被粗口問候　女網友將就照嫁終後悔

有些婚姻不順遂者，總會不斷抱怨自己為什麼嫁錯郎娶錯娘，只是很多時候靜下心想想，婚後流的淚，是婚前腦子進的水。



有網友在匿名APP發文：「沒有宴客、沒有聘金，只有訂了45盒的喜餅，雙方家人吃個飯，一桌的人數，我就結婚了！為愛可以做任何犧牲，很多熱戀中的愛人都是這樣認為的，當下愛的燦爛，什麼生活都拋到腦後，王子跟公主一定可以克服萬難過著幸福快樂的日子……」

不尊重婚禮的男人也不會尊重婚姻？結婚那天已超委屈 誰知只是噩夢開端（點圖放大閱讀女網友分享原文）👇👇👇

+ 14

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

「我們是登記結婚的。結婚當天我打扮了一下穿著裙子，結過卻被臭罵了一頓，因為當天我們是騎機車，他說『既然知道要騎機車，幹嘛還穿裙子』 ，看著隔壁來登記的女生開開心心的，我卻是被先生擺臉色，用三字經問候了一頓！都還沒到婚後的生活，只是光在登記要成為夫妻的那天，就已經有摩擦了！」

「從正式成為人妻的那天開始，日子就回不去了。先生沒有房子，所以我們婚後是跟公婆住，而且他的工作也不是很穩定，「家用」這東西，我從來沒見過。我每天下班回家就像個傭人一樣還要忙進忙出，整理家務。但這裏似乎沒有把我當成家人，也不像我的家，整個家裏面，我唯一的私人空間能放自己的東西，就只有一個衣櫃子與一張化妝台，其他的地方，我不能碰，不能動的。」

「婚後生活還不到一年，發現兩人的生活價值觀完全不適合，真的不懂到底當初為什麼要在一起？早上吃個早餐也會被公婆唸浪費錢，他們晚餐總是說隨便吃吃就好，不吃正餐怎麼會飽，我因為肚子餓只好另外找東西吃，結果公婆卻跟先生抱怨我浪費不懂節制，因為這樣我大半夜還被叫起來罵；只要先生不順心不開心，都直接用粗話問候，再怎麼嘗試跟他溝通，永遠都說我的問題。」

「因為疫情關係，先生工作停擺，家裏有收入的剩我，但我的工作不能居家，得搭大眾運輸工具上班，卻被說公婆說我是家裏面最危險的人，我先生還說，要是你害我們家確診你就死定了！所有婚前的憧憬，全部一一破滅，這半年過的日子更對這段婚姻放棄了！這樣的婚姻，我不想繼續了！」

【延伸閱讀】同出軌前夫復婚 竟遭同一小三再度插足 大婆慘被趕出自己家門（點圖放大瀏覽原文）▼▼▼

+ 10

【延伸閱讀】離婚主因非性格不合、婆媳不和？ 10大婚姻破裂原因由數據話你知（點圖放大瀏覽原文）▼▼▼

+ 29

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】