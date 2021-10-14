烏克蘭女生思想開放　卻不太願結婚　肯為錢嫁到外國的多是兩種人

單身男子想娶烏克蘭女子回家當老婆？一名台灣留學生傳授「把妹經驗」，直言「跟烏克蘭女生交往，沒有告白這件事，你一個女生都把不到」，行動一定要夠明確，因為當地性觀念與台灣非常不同。



該名留學生在「Dcard」發了「想娶烏克蘭女生的看這邊，烏克蘭女生不好娶」一文表示，自己曾在烏克蘭唸研究所，交過幾個女友，看到有人在講要花錢娶烏克蘭老婆，一針見血地說，「想花錢買老婆的別儍了，會為了錢嫁去國外的女生，都是性工作者居多，再來是離婚後，又捨不得跟小孩分開的單親媽媽」。

網絡常流傳烏蘭克女生很容易追到手，甚至只要自己有錢就可在當地娶到美女老婆，但其實真實情況可不是這樣呀！（按圖了解）

+ 8

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

留學生描述烏克蘭某方面跟台灣很像，政治上分為三種，親歐美，親俄，跟中間選民，「親歐美的多數是天主教徒，親俄的是東正教徒。個性也不一樣，天主教徒比較熱情，東正教徒比較像俄羅斯人，很高冷難以親近的感覺」，

另外，烏克蘭自從蘇聯解體後，人口呈負成長，男人又普遍酗酒，壽命較短、性能力差，所以當地鼓勵青春期的學生在性方面別壓抑，也不要墮胎，小孩國家會養，官方也開了一堆貴族孤兒院，「這讓烏克蘭女生非常性開放，而且不願意結婚」，因為烏克蘭有一個奇怪的法律，單親媽媽未婚生子，國家每個月會給補助費，小孩的爸爸就是政府，「但如果是結婚生小孩就沒有政府的補貼，離婚後，要自己找律師告前夫拿贍養費，這就是為何烏克蘭女生不喜歡結婚，但喜歡當單親媽媽的原因」。

這些烏克蘭高級孤兒院，類似台灣住校制的私立貴族學校，養小孩甚至比父母養的好，除了醫療、教育之外，還教她們藝術、音樂、服裝穿搭，「我交往過4個女友，2個孤兒院出來的，都有爸媽，都會兩種樂器，會畫畫，會穿搭，反而是另外2個爸媽養大的素質比較差」。

怎麼追求當地女性？留學生表示，「跟烏克蘭女生交往，沒有告白這件事，你一個女生都把不到」，他會在通訊軟體上約對方見面，和台灣女子不同的是，她們特別喜歡走路逛街、戶外景點。若想進一步發展，約會2、3次後請她們吃晚餐，願意就是接受告白的意思，「吃完晚餐，不要送對方回家，直接帶去打炮」，他直言不要不好意思，真的是這樣，如果吃完晚餐就送對方回家，女生會覺得你是在耍她嗎？「我一開始也不懂，問了一個女友常換的中國留學生，才懂她們的遊戲規則」。

網友紛紛說「收藏了，謝謝老師」、「忽然覺得文化差異好大喔」、「請問去烏克蘭留學的條件是什麼，什麼學校我不在乎了」，還有人說「早就有一批大陸人，去烏克蘭過性福的日子」、「簡單來說這個國家的女人不用靠男人養，台男別提一些妄想用小錢買白臉外配，要戀愛就是正門對決」。

【相關圖輯】不過總有人會成為人生勝利組：內地男烏克蘭娶老婆逆轉人生 ↓↓↓

+ 7

同場加映：烏克蘭模特兒網紅曬長腿 寫真索爆五官夠標緻 仙氣IG勁多靚相【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



+ 11

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

延伸閱讀：

冰箱打開全是蛋！她分享家中10天用蛋量 網羨慕喊：有蛋好辦事

機車不立中柱很缺德？ 他曝停車「潛規則」掀兩派論戰

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】