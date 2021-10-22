各位姊妹，妳們平均花多長的時間準備出門？近日，一名25歲的韓國女生，因為對外表太執著而登上綜藝節目《您儘管問》。她為了化妝，堅持每天早上5時起床，化足3個小時妝才出門！



事主是一名25歲的韓國女生，名為朴圭熙（譯音），職業是一名服裝店店員。她因為對自己的外表非常自卑，所以在外表管理方面十分執著。她表示，自己每天早上5時起床，足足要花3個小時才能出門口，為的，只是化一個全面的妝。

花3小時化妝上班的事主／《您儘管問》截圖

被問到為甚麼會對外表這麼自卑時，事主解釋，因為從小開始，她的親戚就經常將她和姐姐作比較。另外，事主亦曾經在中學時期，被一名互不相識的同校男生，自作歌詞取笑她的外表。自此之後，她就對自己的外表完全沒有自信。

左面為事主，右面為事主的姐姐／《您儘管問》截圖

雖然現時因為疫情影響，外出都要戴口罩。不過，事主表示，就算只是落一落街去超市購物，她都不能夠容許自己素顏出街！就連主持人都擔心說：「皮膚應該很大負擔吧！」除了「口罩肌」之外，相信以下這些情況，都會令大家產生共鳴。▼▼▼即睇「口罩時代」帶來的十大改變▼▼▼

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說到這裡，大家應該很好奇到底事主的素顏是長怎麼樣了吧！她於節目上公開了自己的素顏照。主持人李壽根和徐章勳看過後，都驚嘆：「明明素顏也很好看！」而節目播出後，不少網民都留言表示，「素顏完全沒有問題」、「長這樣其實沒甚麼好自卑」。

化妝後的事主 vs 素顏事主 ／《您儘管問》截圖

事主亦提及到，其實自己的夢想是成為一名舞蹈員。而主持人徐章勳則建議，她應該將花在化妝的時間，轉移到練習跳舞上，說：「化妝並不會對跳舞實力有幫助，趁著還年輕時，趕緊實現自己的夢想吧！」

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