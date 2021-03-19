鋼琴女神Pan Piano遇對手？日本YouTuber彈得更性感網民反應卻……

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-03-19 22:00

訂閱高達210萬的鋼琴YouTuber「Pan Piano」在網路上爆紅，雖然不露臉，但透過展現琴藝、cosplay造型成功為他吸引不少鐵粉，日前有網友發現，日本YouTuber「うためんま（utamenma）」影片同樣採彈琴不露臉的方式，但頂著低胸爆乳引起討論，網友好奇「超越PAN的人出現了嗎？」

這名網友在PTT以「超越PAN的人出現了嗎」為題，表示他日前正巧看到YouTuber「うためんま（utamenma）」的頻道，發現訂閱數才1萬多人，讓他好奇「是新勢力，還是超越PAN的人出現了」？

▼▼▼日本YouTuber「うためんま（utamenma）頂著低胸爆乳彈琴▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

うためんま與Pan同樣都是以不露臉的方式拍攝，但有別於Pan以cosplay為主，うためんま的風格更火辣一點，在角色服中加入「低胸」、「爆乳」元素，讓人大飽眼福，不過，網友一面倒認為「還是Pan好」。

儘管集才華與傲人身材於一身，大部分網友對於「爆乳」沒有給予太好的評價，表示「你以為有露就有分？」、「彈琴的手指太肥太短還是有差的」、「露的太刻意反而缺乏美感」、「身體比例沒有Pan好」、「不耐看、太刻意」、「整體比例跟手的美感 輸Pan太多了」。

相關圖輯：鋼琴女神Pan Piano爆紅憑什麼？網民神分析：2大條件打敗9成女生

+ 23 + 23 + 23

有網友就大讚「pan連cos柯南黑衣人都能展現色氣」，先前PTT上就有一篇「為什麼沒人學Pan Piano成功模式？」的討論，有人認為「會彈鋼琴又會看動漫的女生機率很低」，由於Pan的cos服超精緻，網友也認為對動漫沒有熱忱的話做不出這樣的服裝，讓人好感度增加。

相關圖輯：Pan連cos柯南黑衣人都能展現色氣▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

延伸閱讀：

沒人學Pan Piano成功模式？網友神分析：除了身材還有兩項優勢贏過99%人！

「好油喔peko」是什麼梗？提到Vtuber必說好油 自嘲用語成流行

家樂福爆隔夜熟食加熱再賣！網友不解「課長有什麼好處」釣出內行鄉民解答

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】