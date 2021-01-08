鋼琴才女超強改編《鬼滅之刃》主題曲爆紅　真人美貌與智慧並存

相信不少人小時候都學過鋼琴，也能理解要能夠堅持下去，將這項技能成為專業，在眾多音樂天才中脫穎而出，靠得不只是天份，還要有肯吃苦、遇到困難也不放棄的超強意志力。而今天 GQ 美女單元要介紹的這位留學美國的音樂才女 Amanda Lo ，近期發布了自己彈奏爆紅動漫《鬼滅之刃》主題曲的影片，不僅架勢十足，更特別的是她加入自己的即興伴奏，讓許多網友十分驚豔！ 文：Amber Chan，Adam Lin／GQ Taiwan

身為 Youtuber 的 Amanda 畢業於加州州立大學富勒頓分校的音樂系，目前更以優秀的全額獎學金資格在西北大學攻讀音樂系碩士。主修鋼琴的她時常在頻道上上傳自己彈的 Piano Cover，歌曲種類囊括古典、華語及韓語 K-Pop，而讓她與其他音樂 Cover 型 Youtuber 不同的地方就是她總是可以在別人的作品中放入自己的即興伴奏，她更透露自己擁有絕對音感，就連燒熱水的聲音都能被她分辨出音高，稱她為音樂才女一點也不為過！

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其實真正讓 Amanda 走紅的影片是一支記錄日常生活的 Weekly Vlog，影片中她帶領粉絲一窺她在西北大學音樂系的留學日常，包括練琴片段、演奏工作、和家裡的寵物等等，配上 Amanda 自然的談吐，十分療癒，影片至今已經累積將近 90 萬觀看。

長相清秀、氣質出眾的 Amanda 不只談吐大方自信，也十分有幽默感，她曾經在 50 Facts About Me 影片中直言自己的五官剛好遺傳到了爸媽比較好看的部分，也透露自己在鏡頭面前自信的樣子都是透過一次次的練習才得以達成。當被問到自己的期許，她表示希望自己能成為一位溫暖的人，用她的影片療癒他人！她也分享了自己的留學歷程、曾經遭遇的挫折與人生目標，想更了解她的讀者不妨看看這支影片！

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觀看 Amanda 的影片，不難看出她是個個性開朗真誠，而且很認真生活的人。以下是她的 Youtube 頻道，或許看了她的影片會使你正能量滿滿！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：《鬼滅之刃》主題曲超強鋼琴 Cover！ 氣質音樂才女 Amanda Lo 連燒開水的聲音也聽得出音準！】