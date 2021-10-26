曾出演《START UP》、《海岸村CHA CHA CHA》的36歲男星金宣虎，原本正值事業高峰期，但日前卻因為一名網民的爆料文而弄得身敗名裂。該網民自稱是他的前女友，她於文中控訴金宣虎逼她墮胎，又指金宣虎「人前人後兩個樣」。事後，金宣虎承認指控，並向她道歉。正當大家都認為事件已經告一段落之際，有「最強狗仔隊」之稱的韓媒Dispatch於今日（10月26日）發表獨家報道，還原整件事的來龍去脈，力證女方才是心機婊。



2021年10月17日，一名韓國網民於nate pann論壇發表6800多字的長文，控訴「大勢演員K某」的真面目。事主指，自己曾與K某拍拖，目前已分手，但拍拖期間曾經懷孕，更被K某逼她墮胎。除此之外，事主亦爆料指K某「人前人後兩個樣」，表面對所有人都很恭敬，但私底下經常說其他演員壞話、批評對手演員的外貌等。而且，事主亦指K某表面上很愛錫粉絲，但事實上並不如此。金宣虎沉默3天後，最終上載親筆信，承認K演員就是自己，並向女方道歉。

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正當大家都以為事件已經告一段落，認定金宣虎就是渣男之際，韓媒Dispatch於10月26日韓國時間早上9時，投下一篇震撼獨家報道！原來，D社在過去一星期，收集了金宣虎及女方朋友的證言以及證據，並於是次獨家報道中，還原整件事的真相，揭發女方才是心機婊的事實。

金宣虎事件整理timeline／圖片來源：Dispatch，《Opener》後制

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報道刊登後，再次引起網民熱烈討論。不少網民留言表示，「金宣虎遇上了一個壞女人」、「女方原來是一個這麼大的壞蛋」、「看來金宣虎是真的愛她，而她卻利用了這份愛去搞事」。

同場加映：金宣虎終認是醜聞主角K演員！長壽節目《兩天一夜》曾有7成員出事

開播至今已經13年的《兩天一夜》，曾經一度是國民綜藝節目。不過，原來節目每季都有成員出事。《Opener》為大家整理曾出事的7位成員，除了金宣虎之外，最轟動的相信就是「老司機」鄭俊英。

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