Pornhub教數學獲百萬觀看年賺200萬　台名師張旭自爆「最大低潮」

全球最大色情網站Pornhub不只有限制級內容，還有「成人級」微積分教學影片！日前台灣有名數學補教老師「張旭」，將自己站在黑板前，認真講解微積分的影片上傳到Pornhub網站，其頻道changhsumath666不僅創下百萬觀看次數，更通過官方「模特兒計畫」登上美國男性雜誌，究竟數學奇才張旭來歷為何？



頻道曾一夕之間消失 張旭自嘲拍片引關注

其實張旭在Pornhub經營微積分教學已有一陣子，2020年底曾報導，他的頻道因為Pornhub被紐約時報名爆，有許多涉及未成年受害者內容，導致張旭頻道無辜受波及「影片歸零」，當時他發揮二創YouTuber「反正我很閒」爆紅正義哥影片，自演又自嘲嘆「那是我人生最輝煌的時候」笑翻網友。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量趨勢也能看到，當時張旭頻道不見，是他近一年討論度第二高峰，單日436筆，後續熬過頻道消失，今年1月又復活，持續吸引全世界網友關注，經由外媒報導後，10月25日創下高峰2,238筆。

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創業遭背叛！張旭補習班遭旗下主任「偷走」 囂張在樓上開業

張旭在YouTube 頻道坦言，2019年陷入「事業低潮」，首次創業開設補習班，委託給信任的主任經營，自己不僅自掏腰包給補貼老師費用，還想辦法發展副業，幫其他補教老師拍廣告做行銷等，希望能補足補習班開銷，但底下主任以身體狀況為由辭職，讓分身乏術的張旭只好先將補習班關業，卻意外發現主任將學生都帶走，更直接大膽「在原址樓上教課」。

這讓負債、失去補習班、被背叛的張旭坦言「曾有想要傷害自己的念頭」不過他終究熬過低潮，將危機化轉機，靠著奇招與創意，在網路上打開知名度，成為台灣最狂數學老師。

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:《KEYPO大數據關鍵引擎》（分析區間： 2020/10/26 - 2021/10/25）

分析說明：

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『數學老師張旭』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】