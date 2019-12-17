【Pornhub回顧】薩爾達公主成最熱門角色　仲有佢意想唔到上榜...

成人影音網站 PornHub 公開的年度大回顧，《鬥陣特攻》（Overwatch）今年再次成為PornHub 上最多人搜尋的電玩作品。在此同時，2019 年全新登場的大逃殺遊戲《APEX 英雄》（Apex Legends） 也成功登上了該網站的搜尋榜。

在去年的年度回顧中，與電玩有關的熱門關鍵字包含了因為一系列同人創作圖而引爆網路的「庫巴姬」(Bowsette) 以及另一款人氣大逃殺遊戲《要塞英雄》（Fortnite）。 PornHub 正式公開了 2019 年的年度大回顧，就如往年一樣，內容統計了各國家用戶的熱門關鍵字、性癖以及人氣女優男優等數據之外，與電玩遊戲有關也統計一如往常地出現在今年的回顧中。

▼▼▼PornHub熱搜電玩頭十位（唔好問點解）▼▼▼

+ 7 + 6 + 5

其中，《鬥陣特攻》也再次成為了今年 PornHub 網站上的熱搜冠軍，而《要塞英雄》則緊跟在後，其他榜上有名的遊戲作品還包含了《寶可夢》（Pokemon）、《Minecraft》、《惡靈古堡》（BioHazard）、《真人快打》等，至於今年推出的《APEX 英雄》也登上了本年度的第五名。另外，因為《邊緣禁地 3》（Borderlands 3)的推出，也讓這款遊戲在 PornHub 的搜尋率大幅提升了 554％。

《APEX 英雄》在今年 2 月 6 日原本只有 800 次的搜尋紀錄，但到了 2 月 15 日就開始向上飆升，最終在 18 日達到了搜尋的高峰，創下了 35 萬 7701 次的單日搜尋紀錄。（Pornhub Insights圖片）

今年的大回顧也針對《APEX 英雄》這進行了更詳細的分析，並且與去年的搜尋冠軍《要塞英雄》做了比較。根據這篇回顧中的資訊，《APEX 英雄》在今年 2 月 6 日原本只有 800 次的搜尋紀錄，但到了 2 月 15 日就開始向上飆升，最終在 18 日達到了搜尋的高峰，創下了 35 萬 7701 次的單日搜尋紀錄。

▼▼▼PornHub熱搜角色頭十位（都係唔好問點解）▼▼▼

+ 9 + 8 + 7

除了統計遊戲本身被搜尋的次數之外，PornHub 對於「遊戲角色」也分門別類出了一個額外的統計。在 2019 年內，《薩爾達傳說》(Legend of Zelda) 的薩爾達在今年以 565 萬 9671 次的紀錄登上的熱搜冠軍，相較去年成長了 138％。緊跟在後的，則是《古墓奇兵》(Tomb Raider) 的蘿拉卡芙特 (Lara Croft) 以及《鬥陣特攻》的 D.VA；去年的人氣角色庫巴姬則成為了本年度的第六名，瑪利歐則榮登第四名的位置。至於《鬥陣特攻》的其他人氣女角，像是慈悲 (Mercy)、小美 (Mei)、艾希 (Ashe)、碧姬(Brigitte) 也都登上了今年的榜單。

（Pornhub Insights圖片）

除此之外，全球似乎真的不少玩家會選擇在家機平台上「瀏覽」PornHub 網站，而他們也對此做了詳細的統計。根據這篇回顧中的數據，這群家機玩家以PS平台為大宗，占了瀏覽數據的 51.5％，超過其他平台。而 Xbox 則占了 34.7％，剩下的則由 PS Vita、Nintendo 3DS 以及 WiiU 瓜分。

放眼 2020 年，如果每年推出的熱門遊戲都會讓該遊戲或是角色在 PornHub 上網站獲得額外的「關注」的話，那在 2020 年內或許將會看到《Final Fantasy VII》、《電馭叛客 2077》（Cyberpunk 2077）或是《惡靈古堡 3》等遊戲成為年度熱搜的關鍵字。

說到《Final Fantasy VII Remake》，最受關注的當然是Tifa，還有爭議性的身材（官網擷圖）

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Pornhub 2018年度回顧 遊戲榜庫巴姬搜尋第一、碧姬第二

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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