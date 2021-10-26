女生敏感部位，特別是下體陰唇的顏色的，很多人都誤以為跟性經驗的多寡有關，最近有台灣網民發長文，指自己跟女友啪啪啪時，發現對方的陰唇很黑，當下「性致」大減，更腦補了大量小劇場。



網民在Facebook群組「匿名公社﹞發文，指自己跟女友交往幾個月後，發生親密關係。卻在赤裸相見時，看到女友深色的下體，「當時還以為女友洗澡的時候漏洗了她妹妹，所以只好關燈勉強自己刺進去，下次再請她把妹妹洗乾淨...」

有網民指自己跟女友啪啪啪時，發現對方的陰唇很黑，當下「性致」大減。（《聽見你的聲音》劇照）

可是在幾次啪啪啪之後，樓主發現女友的下體本來就十分深色，這令他又腦補了女友有很多SP的小劇場 ，更指自己的前女友都是粉色白嫩，「如果我女友如果被很多男人玩過或超多性伴侶，這點我無法接受，我可能會跟他分手」。

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更令網民嘆為觀止的，是他為了避免誤會女友，想出了第三個可能性。「說不定她爺爺奶奶，或曾祖父母之類的人有過黑人，她是隔許多代遺傳，才會那兩片皮特別黑...」一眾圍觀網民已經無力吐槽，直言他過去唸的書都白唸了，更指他「自以為是」、「覺得他女朋友超倒楣」。

男生Facebook原文：

敏感部位顏色不可控制，也跟性愛經驗無關，不過如果發現下體氣味有異，就可能代表身體出現了問題，千萬不可輕視！

👇👇👇按圖看7個下體氣味反映的問題👇👇👇

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大家下次啪啪啪時，別再被那些在網上聽來的無聊「知識」誤導了！有如果真的有問題，不妨各對方坦白問清楚，溝通也是維繫一段關係的關鍵呢！

同場加映：男友送上巴士下站女生即落車 網民目擊全程心痛發文籲：巴打睇路

不少情侶拍拖時，臨別依依，都會先目送對方上車再離開。你有沒有想過，對方上了車之後，既不是乖乖坐著回家，也不是拿出手機跟你通訊，而是在下一個站即悄悄地下車？有網民就目擊這一幕，替男事主擔心。

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