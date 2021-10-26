如果有新人入職的第一天，就主動要求加班OT到半夜三更，你會認為他很有上進心，還是覺得他只是在扮勤力，討好老闆？最近在內地，就有這麼一個年輕人自動加班，結果翌日卻令全公司崩潰。



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中國一名姓何男子，是一家直播銷售公司的老闆，早前在招聘APP上，聘請了一名年輕人擔任營運總監，該名年青人姓孫，由10月3日下午開始上班，當晚凌晨12點40分左右，公司的員工都已經下班，沒想到孫男向何先生表示，自己第一天工作，想加班多做一點資料搜集，何先生欣然答應。

「時下年輕人很少這樣了」

當下何老闆大感安慰，認為自己請了一個好員工，十分有上進心，直言「時下年輕人很少這樣了」。於是老闆便懷著「執到寶」的心情離開公司，留下新員工努力OT，沒想到更大的「驚喜」正等待著他。翌日，就在老闆回到公司的一刻，他崩潰了。

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不少網民都笑何老闆天真，直言他未當過打工仔，「哪有人會主動加班？」，有人笑言是「讓老闆付出加班的代價」，更指該員工是「資本家的絆腳石」，「明知被偷東西很慘，但還是忍不住笑」，更有人突破盲點「他寧願偷你的數據線，也不要你的白酒，可想你的產品質素...」各位讀者又怎麼看？

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