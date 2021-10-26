有港男在連登討論區發文求助 ，指自己最近，跟交往了一年半的女朋友啪啪啪時，發現對方下體有異樣，令他大感困惑，更懷疑女朋友有事瞞著自己，分分鐘戴了帽都不自知！不過一眾連登仔看罷樓主求救文後不禁失笑，究竟所為何事呢？



網民「Paul_Atreides」10月26日在連登上發文，指自己跟拍了一年半拖的女朋友準備啪啪啪，脫下對方的內褲時，發現女友的小腹近下體位置，有一條不長不短的疤痕。樓主形容疤痕有5cm長，由肚臍位置垂直向下延伸．

網民跟女友啪啪啪時，發現她的下體有異樣。（《愛回家》劇照）

網民指女朋友向他表示，那是她小時候盲腸炎開刀留下的疤痕，同時附上了一個傷心的表情。雖然樓主在之後的回覆中，不斷強調自己相信女友，不過網民認為，他似乎對女朋友的說話半信半疑，反問「信你又上來問？」。有好心網民分析疤痕背後原因，不過亦有人開始開玩笑，指男主不知不覺間已經戴了帽。

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不少網民直指他明明很介意，心中分分鐘已經假設了女友生過小朋友，卻扮作很信任女友，指他應該直接問女友詳情，不然只會一直困擾下去。而樓主則表示，自己只是好奇，「其實我真係無懷疑，淨係好奇點解割盲腸會係果個位開刀姐」，結果惹來網民負評。

早前亦有另一連登仔懷疑女友出軌，卻非因為看到女友身上的疤痕，而是看到了她的GPS位置，發現女友竟身處時鐘酒店！以為是一般的綠帽故事嗎？不。直到樓主終於聯絡上女友，二人的對話，令網民覺得案情不單純之餘，民情更開始逆轉！

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雖然樓主未有更新後續，不過仍不阻網民指他太過拖泥帶水，大家如果遇上這個情況，會怎樣做呢？

同場加映：男友送上巴士下站女生即落車 網民目擊全程心痛發文籲：巴打睇路

不少情侶拍拖時，臨別依依，都會先目送對方上車再離開。你有沒有想過，對方上了車之後，既不是乖乖坐著回家，也不是拿出手機跟你通訊，而是在下一個站即悄悄地下車？有網民就目擊這一幕，替男事主擔心。

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