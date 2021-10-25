【出軌／偷食】GPS定位技術愈來愈成熟，找地點、找方向都愈來愈容易，有時更會為你找出，你不想知道的資訊，例如你另一半的真正位置。最近有網民在連登討登區上發文，指自己通過手機的定位功能，發現女友竟身處時鐘酒店！這個發現令他大為震驚、不知所措，只好一邊聯絡女友，一邊到討論區發帖向網民求助。



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女友對話令網民生疑

網民表示，由於跟女友晚上會在電話聊天，會先用定位功能查看女友是否已回到家，才致電對方。昨天（24日）晚上12時左右，他拿出電話一看，赫然發現女友正身處時鐘酒店，整個人頓時呆掉，「電話又唔聽message又唔覆」、「早知唔好咁好奇」、「唔知點面對佢」，引來大量網民留言，一方面指定位可能有誤差，亦有人指他不夠男人。直到樓主終於聯絡上女友，二人的對話，令網民覺得案情不單純之餘，民情更開始逆轉！

👇👇👇按圖看網民群情逆轉👇👇👇

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雖然樓主未有更新後續，不過仍不阻網民指他太過拖泥帶水，大家如果遇上這個情況，１會怎樣做呢？

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早前香港亦發生了另一件令網民議論紛紛的奇聞。事源有網民有連登討論區發文，指自己在巴士上目睹了一位女生，在男朋友送上巴士、並說了再見之後，下一站就立即下車。該位網民詳列事發時間地點及巴士路線。

網民開Post男事主現身回應

正當網民議論紛紛，分析女生為何要突然下車，是否有不可告人的秘密時，一個留言突然引起大家注意：「係咪黑色裙？」，而樓主亦十分快就回覆「你點知？」這時網民已經心領神會，發問的人就是疑似事主！過了一會，開足馬力的花生的網民，終於等到了疑似事主再度回應，稱他打了電話給女朋友，結果...

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大家如果遇上這種事，會選擇相信對方嗎？還是扮作不知道就算？感情問題真的好複雜呢！

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你介意被男/女朋友完全掌握行蹤嗎？日本德島縣縣警與文理大學上月發表調查，發現逾25％的年輕人接受使用GPS程式被戀人監視行蹤。TBS電視台晨間節目《グッとラック!》更因而進行街訪，發現8成受訪者都有裝共享所在位置APP！

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