町田啟太｜《今際之國》突破形象　盤點10部全能男神必看人氣作品

VIVI雜誌每年都會舉辦兩次的國寶級帥哥票選中，2021年上半期町田啟太從往年的圈外，一入榜竟然就勇奪ADULT部門第一名！放榜時甚至還有人在問他是誰？帶大家一起透過町田啟太的歷年代表作品來了解他的魅力吧！



町田啟太是誰？

町田啟太出生於1990年，他自謙是群馬縣出身的鄉下小孩。因看了湯告魯斯的電影TOP GUN和航空學校的簡介之後對飛機師抱有夢想，拜託父母讓他讀航空高中，入學後卻迷戀上舞蹈，後來改以成為專業舞者為目標。

雖然想成為舞者，也進入了專門的訓練學校接受舞蹈和演技的指導，但大學時參加了現在的事務所所舉辦的「第3回劇團EXILE甄選」，和現在也同樣活躍於演藝圈的鈴木伸之從2000名參賽者中脫穎而出之後，便開始以演員身份活動。

作為演員出道超過10年的町田啟太演過各類型的角色，可以耍帥、可以扮醜，可以正經、更可以搞笑，一口氣講出上萬字的台詞也沒問題，幾乎沒有什麼難得了他！

目前出道超過10年的町田啟太已有50部以上的電視、電影、舞台劇作品，一起來看看有哪些推薦的代表作品吧~~

▼▼▼事不宜遲，即睇町田啟太的代表作品！▼▼▼

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①如果30歲還是處男似乎就能成為魔法師（櫻桃魔法）

町田啟太雖然演過非常多的作品，但是直到「如果30歲還是處男似乎就能成為魔法師」（簡稱櫻桃魔法）這部戲才讓他真的被看見。憑著這部作品他也終於得到了演員生涯中的首獎-第106屆THE TELEVISION日劇學院賞、第30屆TV LIFE年度日劇大賞助演男優賞二項大獎的肯定。

在「櫻桃魔法」中，町田啟太飾演的黑澤優一是一位長得帥、工作能力又高的菁英上班族，他暗戀公司裡的同期男同事安達清（赤楚衛二飾）。一直保持著處子之身的安達在30歲生日後突然有了能讀懂人心的魔法，有一天他不小心聽見黑澤的心聲，發現對方居然喜歡他！

町田啟太因為扮演菁英，人前總是一副很帥很正經的樣子，但是他腦子內的妄想情節超失控，之後和赤楚衛二兩人在劇中往戀愛邁進的過程讓觀眾看得姨母笑止不住。看完這部戲絕對會被町田啟太的溫柔所擄獲。

②今際之國的有栖(今際の国のアリス)

在「櫻桃魔法」播出的同時，町田啟太也有一部重要的作品推出，那就是由NETFLIX製作的原創影集「今際之國的有栖」，同時看這二部戲的話，會很訝異原來町田啟太根本就像變色龍，不但演技不一樣，連外型都徹底從帥氣菁英變成煙不離手的金髮小混混。

「今際之國的有栖」是描述由山﨑賢人主演的有栖，有一天和好朋友苅部大吉（町田啟太飾）、勢川張太（森永悠希飾）有一天在澀谷見面時為躲警察一起躲到車站的廁所，但沒想到再度打開門卻到了空無一人的今際之國。在今際之國必需要玩生存遊戲才能活下去。

苅部大吉雖然看起來是小混混，但是對女友和朋友非常有情有義，在此作品可以看到町田啟太精采的動作戲和感情戲。

延伸閱讀：《今際之國的有栖》個金毛飛原來係佢？回顧町田啟太超狂百變演技

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③西荻窪三星洋酒堂(西荻窪三ツ星洋酒堂)

町田啟太的日劇作品雖然很多，但直到2021年的「西荻窪三星洋酒堂」他才第一次正式擔綱主演。

劇中他飾演的雨宮涼一朗是一位不愁吃穿的大少爺，因緣際會下他和高中同學小林（森崎溫飾）、中內（藤原季節飾）接手小林的爺爺留下的酒吧「三星洋酒堂」賣酒之外還賣罐頭料理，每集用美食和美酒來撫慰陷入困境與煩惱的客人。

由於町田飾演的雨宮是調酒師，每集他都會穿上筆挺的調酒師服裝，拍攝時鏡頭也會特別強調他的手部動手，他的美手和183高䠷的好身材可說是本劇最大看點。

④JAM（命運疾走中）

JAM是由町田啟太所屬的「劇團EXILE」全體動員9位演員一起演出的作品，第一部為電影，第二部是日劇，第三部是舞台劇。

町田啟太的角色叫作西野TAKERU，他的女朋友因為一次意外受到槍擊而長期昏迷，為祈願昏迷女友能夠醒來，一直堅信著只要做好事願望就會實現，當他開始去做所謂的好事，卻被捲入奇妙的事件中。

TAKERU是一個對女朋友執念非常深的人，看起來很痴情，但又執著到有點令人不舒服。在日劇中進一步曝露他其實是黑社會第二代少爺，總是一副皮笑肉不笑的樣子讓人猜不透他在想什麼。在JAM當中可以看到他打得頭破血流翻白眼，邪氣、陰沈等各種平常的戲劇中很難得出現的一面。

⑤螢草 菜菜的劍(螢草菜々の剣)

很多人說只要換上日本武士標準的月代頭，再怎麼帥的人也很難扛得住，但町田啟太或許就是因為擁有一張具古風的臉，不但能扛住這種造型，甚至還會覺得很帥！

這部戲是由葉室麟的小說所改編的時代劇，雖然是古裝但是劇情一點都不悶。敘述由清原果耶飾演武士之女菜菜，她隱藏自己的身份到負責藩內財務會計的武士風早市之進家（町田啟太飾）當女傭，一邊尋找為父親復仇的機會。

風早市之進的個性很正直，對家人又很溫柔，愛妻又愛孩子，對下人菜菜也很尊重。他雖然是武士，但是一舉手一投足都非常地風雅，看了絕對會巔覆觀眾對武士總是打打殺殺的印象。

除了這部戲之外，2021年町田啟太在大河劇「衝上青天」中飾演了土方歲三一角也受到非常大的好評，觀眾認為他的扮像和氣質都很適合古裝，不妨二部作品都看看，比較一下不同風格的町田武士。

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⑥女子的生活(Life As a Girl)

演過這麼多不同的角色，町田啟太曾被問過現實中的自己最像哪一個，他說最接近「女子的生活」中的後藤忠臣，有點憨憨傻傻甚至有點邋遢，做錯了事就嘿嘿嘿地傻笑，才不是大家平常看到總是西裝筆挺、舉止和說話都很端正的樣子。

女子的生活是一部描寫LGBTQ議題的作品，由志尊淳飾演的主角美紀，是一位生理男性，但認定自己是女性，並喜歡女生的女同性戀者。有一天他的高中同學後藤因為走投無路跑來投靠她，美紀雖無奈但只好收容他，開始有趣的同居生活。後藤雖然是個大直男，但是他相當地保護美紀，在美紀因為性向問題被攻擊時會替他出頭。

想要更了解私底下的町田啟太，就一定要看這部戲。

⑦美女與男子(美女と男子)

「美女與男子」是和一般的日劇很不同，播出有二季之久、集數多達20集，是町田啟太第一部脫離跑龍套、小配角，正式在重要時段擔任要角的作品，對他本人來說意義非常不同的劇集。

內容描敘由仲間由紀惠飾演的澤渡一子原本是IT企業的女強人，但是因為太高傲被調到看起來快倒的日出經紀公司擔任經紀人。町田啟太飾演她發堀的新人向阪遼，一子誓言有朝一日要帶著向阪遼走上紅地毯。原本向阪的工作態度超差，也常和一子吵架，但後來兩人慢慢培養出革命情感。

那時候的町田啟太演技雖然略顯青澀，但正好和角色一樣描寫由素人成為演員的過程。即使已經是六年多前的作品，到現在他也還是推薦觀眾去看這部戲，本人都開口了又怎麼能不看呢！後半段很多只穿泳裝的養眼畫面也是一大看點！

⑧傳奇王子(PRINCE OF LEGEND)

町田啟太不只能演帥的、正經的角色，他搞笑也絕對能令你笑破肚皮！

傳奇王子是町田啟太的經紀公司LDH集結旗下的帥氣偶像、演員們所拍攝的校園片，裡面有數十位不同類型的帥氣王子，大家都愛女主角一人。町田啟太飾演的是「老師王子」結城理一，他是唯一一位對女主角不感興趣的人，目標是想要得到學園內傳奇王子的稱號，因此從丸之內的上班族跑到學校當老師。

總之劇情就是超不合理且中二病爆炸，但是可以看到町田啟太一本正經演個自戀狂、極盡所能地追求美，還能面不改色地講出令人臉紅心挑的撩妹話術，瘋狂的「怪演」值得一看。

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⑨花子與安妮(花子とアン)

或許是所屬事務所給人的印象，早期町田啟太眉毛修得超細，總是接到一些愛打架小混混偏不良的角色，但晨間劇「花子與安妮」時他留起了粗眉，戲路開始有了轉變。

劇中他飾演男主角弟弟村岡郁彌，是海外留學歸國子女，時常送心儀的女孩黑木華花朵，但有時候作風太洋派直接而嚇到對方，有一場他在眾人面前向黑木華求婚的戲，町田啟太的媽媽說她看到都尷尬地想要逃走了。雖然被親媽如此無情地評價，但也是因為這個角色讓他充份發揮自己昭和顏男子的優勢，讓他得已接觸更多不同類型的角色。

⑩Super rich

「SUPER RICH」是町田啟太繼「櫻桃魔法」之後和戲中另一半赤楚衛二的再度合作，播出前已經讓櫻桃粉絲暴動。但這次兩人的關係並不是相親相愛，而是敵對角色？！

主角是由江口德子飾演的冰河衛，她是含著金湯匙出身但因父母雙亡、自小缺愛的千金小姐。原本經營新創電子書公司，但是卻碰到好友兼合夥人捲款逃跑，讓她的人生頓時變得波瀾萬丈。宮村空（町田啟太飾）和春野優（赤楚衛二飾）都是他公司裡的員工，一位是有如忠犬般忠心耿耿的人事主管，一位是像幼犬般療癒人心的實習生，忠犬宮村空看不慣和冰河衛越來越接近的幼犬春野優而對他抱有敵意。

觀眾都很好奇町田啟太和赤楚衛二會怎麼詮釋和上一部作品完全相反的人物關係。

除了演戲之外，町田啟太也很對幕後工作有濃厚的興趣，之前在事務所的APP「CL」中就企畫了即興劇，和東京電視台、めちゃコミック合作了以他為主角的漫畫與電視劇預計於2022年公開。希望町田啟太越來越活躍，未來除了演出之外，甚至有一天能看到由他執導的作品！

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