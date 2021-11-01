昨天（10月31日）是萬聖節，不少市民都盛裝打扮於蘭桂坊、海洋公園、迪士尼樂園等地狂歡。要數今年最多人扮的，相信就是韓劇《魷魚遊戲》。這股cosplay熱潮不但只是一般人之間流行，一眾韓星都趁著萬聖節打扮成劇中的角色，包括LISA@BLACKPINK、WINTER@aespa、神童@Super Junior等。



Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》雖然已經上線超過一個月，但目前仍然佔據Netflix全球排行榜的冠軍位置，甚至已經破了收視紀錄，成為Netflix有史以來最高收視的劇集。「魷魚熱潮」捲席全球，不少人趁著Halloween萬聖節，裝扮成為劇中的角色，例如木頭人公仔、穿著桃紅色衣服的工作人員、以及穿著綠色運動服的參賽者。以下這10個韓星，都加入cosplay《魷魚遊戲》的熱潮之中。

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這麼多不同風格的木頭人公仔之中，你最喜愛的是哪一個？要數最印象深刻的，相信一定非神童莫屬！有眼利的粉絲發現，在神童後面扮樹的人，原來就是Super Junior的經理人大帥！網民笑言，「SJ經理人受難史再+1」、「難怪那棵樹這麼面熟，原來是就是經理人」。

神童／Twiiter@SMTOWNGLOBAL

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葬禮，總是一個充滿傷感的場合。有時，一個小小的舉動，已經能為喪主帶來很大的感動。最近，韓國一名網民將自己參與葬禮時遇到的事發文分享，引起很大迴響。在葬禮上，喪主為亡母叫了她生前最愛的外賣食物。而接單的2間食店，都分別做出了令喪主十分感動的舉動。

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