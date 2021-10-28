葬禮，總是一個充滿傷感的場合。有時，一個小小的舉動，已經能為喪主帶來很大的感動。最近，韓國一名網民將自己參與葬禮時遇到的事發文分享，引起很大迴響。在葬禮上，喪主為亡母叫了她生前最愛的外賣食物。而接單的2間食店，都分別做出了令喪主十分感動的舉動......



這名網民在韓國論壇上，發文分享自己最近參與葬禮時所遇到的事。他表示，自己是喪主的前同事，去世的，是前同事的母親。在葬禮當天，喪主在網上訂了亡母生前最愛的外賣食物——大醬湯和燉雞肉。因為是送到葬禮場地，所以喪主在外賣備註中，有加以說明，表示「這是亡母生前最愛的食物，麻煩送到葬禮場地門前就可以了」。而且，因為2種食物種類不同，所以喪主是分別叫了2間食店。當外賣送抵時，喪主和家人都因為外賣而感動得哭起來。

到底食店做了甚麼事令喪主和家人如此感動？／YouTube@알고보면

YouTube頻道알고보면就訪問了這名事件中的主角。她表示，母親自去年3月開始身體抱恙，之後病情惡化，甚至連話都不能好好說。就在她臨終10天前，母親突然說過，很想吃大醬湯和燉雞肉。所以，在她的葬禮上，她就為母親叫「最後的外賣」，點了這兩樣食物。到底，外賣中含有甚麼「洋蔥」令她和家人如此感動？

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不少網民看完之後，都留言大讚兩位老闆的善行，表示「聽完之後鼻酸了」、「如此險惡的社會中，竟然還有如此溫暖的存在」、「很久沒有聽到這些令人如此感動的故事」。

關於外賣的感動故事，還有這個！早前，韓國一名靠政府資助金維持生活的單親爸爸在網上分享了一件好人好事。他的女兒在生日的時候表示想吃薄餅，於是他便厚著面皮在外賣平台下單，並懇求老闆讓他「後數」。最後的結果是怎樣？

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