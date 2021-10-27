減肥是女人的終身事業，不少女生為了瘦，會用盡一切方法，有人會瘋狂做連動，有人會靠吃藥控制體重。最近，韓國社會之間興起了一種名為「蝴蝶藥」的減肥藥，不少人都誤以為它只是一種普通的食慾壓制藥物，但實際上，它原來是一種精神藥物。時事節目《想知道真相》近日播出「蝴蝶藥與紙片人」的特輯，由曾經服用的人親述吃藥之後出現的各種恐怖副作用。



蝴蝶藥是甚麼？

蝴蝶藥（韓文：나비약），是一種包括芬他命（phentermine）、苯乙胺（phendimetrazine）、馬吲哚（Mazindol）、安非拉酮（diethylpropion）等抗精神性食慾壓制劑的減肥藥。上述提及的化學成分，其實與俗稱「冰毒」的甲基安非他命是類近的化學物。其外表呈白色，形狀與蝴蝶相似，因而被稱為「蝴蝶藥」。大韓藥師會的學術醫師吳仁錫以在草原上遇見獅子的花鹿來比喻人吃藥後的反應，「為了時刻準備作戰，心臟需要將血液都傳送到肌肉裡去，所以心跳會變得很快，食慾亦因而被壓制」。不過，如果身體長時間持續維持在這個狀況的話，除了食慾下降之外，精神上亦會開始出現不同的狀態，例如出現幻覺、幻聽等。

蝴蝶藥／《想知道真相》截圖

吃蝴蝶藥合法嗎？

在香港，含有「芬他命」成分的藥物，是經衛生署註冊的減肥藥之一。不過，患者需要有醫生處方才可以服用。而韓國其實都是一樣，無論是賣方還是買方，凡沒有醫生處方的情況下，都是違法。不過，《想知道真相》收集了不少曾經服用蝴蝶藥的韓國人的口供，發現大部分人都是十分輕易地，就能從醫生手中取得蝴蝶藥，甚至連本身有抑鬱症的患者，都能得到醫生批准服用（抑鬱症患者服用抗精神性藥物後很大機會會令抑鬱症發作，是需要經過長時間觀察才能處方的類別）。

本身有抑鬱症病歷的林善美（譯音）表示，當時醫生並沒有了解過她的病歷，就給她處方了蝴蝶藥。／《想知道真相》截圖

服用蝴蝶藥後出現不尋常狀態

《想知道真相》收集了不少關於服用蝴蝶藥後帶來副作用的報料。有人在服藥後不斷出現幻覺，甚至突然衝出馬路捱車撞、有人將貓屍帶回家，並遲遲不肯將屍體處理，認為自己有召喚神的能力，令貓貓起死回生、有人更放火親手燒毀自己的家。而在得到醫生處方蝴蝶藥的時候，醫生都沒有向他們解釋吃藥後會出現精神錯亂等問題，甚至有人誤會它只是一種普通的保健藥品。

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10代少女之間超流行

韓國社會流行外貌至上主義。媒體日夜報道又瘦又長得好看的偶像明星，令韓國的少女開始追求「紙片人」的身材，而蝴蝶藥亦不知不覺透過社交網絡於這班年輕人之間瘋狂流傳。然而，根據韓國的法例，這種藥物是禁止15歲或以下的青少年及兒童服用的。有10代的受訪者表示，只要從SNS或者二手市場搜尋「代理購買」，就能輕易找到有人販賣蝴蝶藥。而賣方亦不會查看他們的身分證。

韓國10代少女都能輕易購入蝴蝶藥。

16歲少女：我要瘦到著絲襪都覺得鬆

現年就讀中二的16歲少女李藝瑟（譯音），在接受《想知道真相》訪問時表示，自己現時身高155cm，體重只有32kg，而她的目標更是瘦到27kg，「穿絲襪的時候要有鬆的感覺」。她之所以這麼執著自己的體重，完全只是因為時下流行的「pro-ana」現象——將自己的身高減120就是理想體重。例如160cm高，40kg才是最理想。

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過來人勸告年輕人愛惜身體

作為過來人，演員楊元基在節目上，勸告時下年輕人別因這些無聊的流行而胡亂服藥，「愛自己，才是對自己最好的治療」。而其他曾經服用過蝴蝶藥的人，都不約而同地表示「千萬別嘗試這種藥」。

其實以往在韓國流行的減肥方法也層出不窮，像「蒟蒻」近年來被吹棒成為減肥恩物。不少韓國網民跟風實試食蒟蒻減肥，但結果卻換來腸胃不適，甚至有人要入院做手術。韓國家庭醫學醫生姜在憲（譯音）在接受電視台SBS的訪問時解釋，蒟蒻的食物纖維非常豐富，而且遇上水之後會發脹，導致很難消化，所以並不適合腸胃敏感或腸胃功能較弱的人進食。

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雖然現時市面上很容易就能買到蒟蒻產品，而且烹飪的方式亦不會太複雜，但吃過量的蒟蒻，反而會對身體造成不好的影響，所以大家在進食蒟蒻的時候，記得留意以上的注意事項！

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不靠藥物，其實還有很多健康的方法可以減肥！近年來流行「斷食」減肥，意思即是每天只能在特定的時間內進食，最常見的有168、186斷食減肥法。雖然這些斷食法沒有限定要在幾點之前完成，但原來於不同時段進行斷食，都會有不同的效果。韓國節目《SBS Special》早前就進行實驗，測試早vs晚斷食，哪種更有效減肥。

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