《魷魚遊戲》將推第2季解開謎團！盤點8套韓劇續集令人超期待

韓劇每次總能帶給大家不同且新穎的題材，讓人深陷在它的魅力當中無法自拔，而近期的韓劇也常在最後一集留下耐人尋味的線索，使得許多入戲的觀眾紛紛敲碗希望編劇能繼續製作第二季，以滿足追劇人的好奇心，而小編今天特地整理出幾部，傳聞要拍續集，但卻遲遲沒有消息的大勢韓劇，大家一起敲碗看會不會快點出來！



1.《MOVE TO HEAVEN：我是遺物整理師》

今年 5 月播出的 Netflix 原創劇《Move to Heaven：我是遺物整理師》，由李帝勳、陳俊翔、洪承希領銜主演，劇情主要講述對世界毫無期待的前科者曹尚久（李帝勳飾），與患有亞斯伯格症候群的姪子韓可魯（陳峻相飾），兩人一起擔任「天堂移居」遺物整理師的過程，並從中體悟人生了解每位往生者的故事，賺人熱淚的同時也治癒了在觀看劇集的我們。而在第一季最後一集中，以韓可魯遇見前來委託為自己整理遺物的「蝴蝶少女」車恩星，為此劇埋下第二季的伏筆，讓觀眾相當期待第二季的製作，就連主演李帝勳本人也很期待，並表示如果編劇有拍攝第二季的打算他相當樂意繼續接演。

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2.《Sweet Home》

改編自連載 Webtoon 的同名網路漫畫《Sweet Home》，也是不少人隱隱期盼的韓劇，由宋江、李陣郁、李施昤、李到晛主演，故事內容主要講述車賢秀（宋江飾），在家人離世後獨自搬到「綠之家」居住，在決定自殺的那天，突然發生一連串恐怖事件，公寓被怪物襲擊，並與鄰居並肩作戰對抗怪物，最後的開放式結局，讓不少劇迷確信會有第二季的產出，而近期根據多位相關人士透露《Sweet Home》已確定將在今年冬天開始拍攝，但對於是否是原班人馬出演有所保留，而之前也有不少報導指出宋江、李陣郁因行程繁忙，將不參與第二季演出，但《Sweet Home》的工作人員卻在 IG 上傳了與宋江的合照，並在 Hashtag「Sweet Home 2」引起外界猜測，第二季是否已經開始拍攝了呢？就讓我們就一起靜候 Netflix 的官方消息吧！

3.《模範的士》

同樣是由李帝勳擔當主演的並搭檔李絮、金義聖、表藝珍等人的電視劇《模範的士》，故事主要講述一群無法受到法律保護滿腹冤屈的被害者們，透過地下的祕密計程車公司「彩虹運輸」來替自己報仇的故事，以牙還牙的劇情讓人看的熱血沸騰外，也因劇情中所發生的事件都改編自韓國的真實事件而引發共鳴，更創下高達 17 % 的收視率，而在第一季結尾時本來各自奔向不同夢想的五人，再次收到來自「彩虹運輸」的呼叫，並回到基地集合，為結局埋下伏筆也讓大眾再次燃起了追劇的希望，紛紛期待著第二季的來臨，而在今年 7 月時曾傳出正在籌備第二季的消息，且有望原班人馬演出。

4.《驅魔麵館》

由趙炳圭、金世正、劉俊相、廉惠蘭主演的《驅魔麵館》改編自同名網路漫畫，主要講述惡鬼獵人組織「Counter」偽裝成麵店「姐姐的麵館」的店員，以打擊從死後世界來到地球追求永生惡鬼的故事，因為環環相扣的緊張劇情，以及精采的武打動作，最後一集以 10.999% 的收視率創下韓國 OCN 電視台戲劇節目最高的收視紀錄，完美收官。雖聽聞今年 9 月有拍攝第二季的打算，但卻遲遲沒有等到官方消息，而該劇的導演劉先東及編劇金新春目前正合作新劇《Bad and Crazy》預計將在 12 月播出，但製作方表示會有第二季，只是製作及播出時間都尚未定論。

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5.《解碼追兇》

懸疑類經典韓劇《解碼追兇》相信是不少人的私藏片單，由金惠秀、趙震雄、李帝勳領銜主演，故事主要講述一位專長心理分析的罪犯側寫師朴海英(李帝勳 飾)，透過偶然拾獲的一支舊型對講機，聯繫上 15 年前一位作風獨特的重案組刑警李材韓(趙震雄 飾)，兩人橫跨古今攜手辦案，燒腦又新穎的劇情不僅在韓國獲得高人氣，至今穩坐韓國 tvN 電視台戲劇類最高收視紀錄第 8 名外，更精準預言了韓國三大懸案中「華城連環殺人案」的破案手法而引起熱議，為此編劇金銀姬曾表示：「我想我在引退之前，對《解碼追兇》都會有著製作第二季的強烈野心」，消息一出讓不少劇迷炸鍋，但金銀姬編劇也表示一部作品並非靠著編劇的個人意志就能完成的，就讓我們靜候佳音，等待《解碼追兇》第二季的到來吧！

6.《魷魚遊戲》

讓全球陷入童玩風潮的 Netflix 原創劇《魷魚遊戲》，不僅榮登成為 Netflix 最受歡迎的影集，更在短短 17 天內就吸引 1.11 億的觀眾觀看，劇中的遊戲、衣服、場景更是受到大眾追捧紛紛模仿，成為今年下半年最受歡迎的影集之一，除了此之外，也捧紅了主演群李政宰、朴海秀、吳永秀、魏嘏雋、鄭好娟等人。由於第一季有太多的謎團沒有解開，導致許多劇迷相當期待第二季的到來，而原本暫時沒有想拍攝第二季的導演黃東赫，在 Netflix 的勸說下終於鬆口了第二季的計畫，目前已知第二季將花更多篇幅在探討社會上警察的問題，而有機會回歸的人物除了第一季的贏家「成奇勳」李政宰外，還有機會看到「遊戲負責人」李炳憲、「地鐵西裝男子」孔劉。

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7.《明天不要來》

Netflix 韓國處境喜劇《明天不要來》，由朴世阮、申泫勝、崔榮宰、Minnie、韓炫旻主演，每部劇集大約 30 分鐘，主要講述同住在首爾某大學國際宿舍的一群多國籍學生，他們相互打鬧，以及荒唐的趣事，但也反映出青年們的生活態度與煩惱課題，所以很快的引起了年輕觀眾的共鳴加上豪華的主演群，讓人怎麼看都覺得不夠過癮，且劇集中人物個性都刻畫鮮明，自成一格，就連客串的演出的演員都大有來頭，如《RUNNING MAN 》Haha、《認識的哥哥 》姜鎬童、李壽根等都有參與演出，就可知這部戲劇有多鬧，以及輕鬆歡笑的氛圍讓人在觀看時感受不到時間流逝，因此許多劇迷都相當期待第二季的到來。

8.《客：The Guest》

這部只要是喜愛靈異題材的一定都看過，於 2018 年時韓國 OCN 電視台播出的電視劇《客：The Guest》，由金東旭、金材昱、鄭恩彩主演，故事主要講述來自東海一個小村莊的傳說怪談，來自東方大海深處， 20 年前一個惡鬼「客人」的出現，從此村莊便開始發生了殘忍的殺人事件，甚至還有詭異的滅門案件，靈媒、司祭和刑警，三人便開始追尋這位「客人」的蹤跡，而該劇有許多 19 禁的鏡頭，以及驚悚的成分，是一部會讓人一度懷疑「這是電視劇等級嗎？」的連續劇。雖然在 2019 年傳出將以電影的形式回歸，但最後製作公司 CJ ENT 表示「目前決定多花一點時間加強劇本的製作，正在提高劇本完成度。」而電影版計畫就延續至今。

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以上是小編這次整理給大家的主題了，雖然大多都還在製作中，但相信不久的將來會跟大家見面的。

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