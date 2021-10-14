魷魚遊戲｜9部「生存遊戲」電影　迫害高中生題材長拍長有

先說了不只有逃殺，純逃跑與殘殺的影劇系列似乎已滿足不了逃殺片愛好者的胃口了，觀眾更期待能看到有着深度劇情進而引發思考的作品，片商也盡可能地搞出了更多花樣，結合博弈、密室、心理疾病、反烏托邦等題材的影劇逐年盛行，而這些影劇不外乎揭露社會弊端、探討複雜人性或是影射真實世界，讓這些與你我切身相關的議題以逃殺影劇呈現，更加浮誇但也創造了更多迴響。以下為編輯整理的 10 部各國生存系列電影極致之作，若你已經看完了現在熱爆的《魷魚遊戲》，不妨看看這些。



文： Daniel Hsu, Frances（GQ Taiwan）

【以下內容或含劇透。】

1. 《今際之國的有栖》：Netflix 漫改日劇《今際之國的有栖》為一部生存遊戲燒腦劇。劇情描述整日遊手好閒的電玩宅「有栖」（山崎賢人 飾）與死黨們相約澀谷，卻受到神秘指引進入名為「今際之國」的世界，在這個世界中，只能以破關維持生命，關卡則包含體能、智慧、平衡以及心理四個環節，考驗着腦力與團隊合作，有栖和死黨與孤軍奮戰的宇佐木（土屋太鳳 飾）組隊闖關，憑着有栖的智慧及宇佐木過人的體力，默契絕佳的合作之下，試圖向主辦方展開猛烈的反擊！

看着主角們在取材自東京街頭的場景中，以機智和勇氣破解每道複雜的關卡；當角色在面臨生死決斷時，基於友情而做出的犧牲與託付更令人為之動容。隨着第一季的故事走向尾聲，觀眾也跟着主角揭開「今際之國」的神秘面紗，但就在主角以為到達終點時，故事竟提示着將有「第二季」的誕生，想必新的遊戲內容也會更加懸疑難解，就讓我們繼續期待《今際之國的闖關者》第二季能再造生存遊戲的日劇巔峰！日本的影視題材當中有一個類型歷久不衰，從《大逃殺》、《惡之教典》到《要聽神明的話》，不論原 IP 是漫畫、小說，或是出於原創，共通點都是以各種獵奇手法虐殺高中生從不手軟。

2. 《大逃殺》：差點被日本國會禁播的經典逃殺電影《大逃殺》的時空背景為動蕩不安的新世紀開端，伴隨高失業率與犯罪率等問題的成年人，由於深怕青年造反和失控，便與日本政府合議通過一項法案「新世紀教育改革法」又稱「BR 法（Battle Royale）」。極權政府於是依法以殺雞儆猴的方式鎮壓騷亂，在日本全國共四萬三千班的高中三年級中，選取一個班級丟到荒島，班級內的 42 名學生則被迫參與這個為期三天的「大逃殺」，每人僅能依靠配給的武器和物資自相殘殺，唯獨能留一名活口，期間還有軍隊嚴厲監守，以及頸上配戴的爆炸裝置，若是不遵守規則立刻自爆！而那一群在荒島上的無辜高中生，便因此展開了一場前所未有的殘酷殺戮遊戲。為了存活，學生們舉刀相向或是受不了壓力而自殺，即使血腥暴力的場面非常震撼，也有許多觀眾將其解讀為隱喻現代社會的弱肉強食或是對教育制度的控訴，第一是諷刺真實世界中人心的自私自利，第二則是喚起人們對日本當時父權教育制度式微的審視。

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3. 《惡之教典》：《惡之教典》改編自日本作家「貴志祐介」同名暢銷推理小說。有着完美形象的高中英文老師「蓮實聖司」是校園中人見人愛的優良教師，只可惜這是他為掩蓋自己心底有着反社會人格所營造的表象，然而這個充滿着師生性騷擾、同儕霸凌、考試作弊以及霸道家長的校園也不是非常理想。因此，為了重新建立起校園秩序，蓮實老師決定在校慶的當天，做出驚天動地又深謀遠慮的大事－殺光學校所有學生！他將剷除所有會阻礙他達成「理想校園」的人，或是設局讓那些人在學校沒有立足之地。備受愛戴的老師以激烈的手段教育學生，在劇中穿插了部分蓮實在過去所受的心靈創傷，着重於描繪蓮實扭曲的心理，在劇集尾聲，他甚至說出了他是基於「不希望學生變壞才殺了人」，引出對一位有着心理缺陷的人而言，殺人的罪性與不罰的思考，這部劇集雖然血腥殘酷，但也以重大犯罪與精神疾病做為電影想傳達的議題而發人深省。

4. 《要聽神明的話》：不要覺得生活太無聊，它有一天會搞死你！光怪陸離、血腥指數破表的電影《要聽神明的話》改編自同名漫畫。某天平凡的高中生高畑瞬（福士蒼汰 飾）在上課時，教室裏突然出現了達摩不倒翁，接着黑板前老師的腦袋突然爆開、血光四濺！不倒翁旋即取代了老師的位置端坐在講台上，未等學生們回過神，不倒翁自顧自玩起了血腥版「一二三木頭人」，凡是違反規則行動的人全部都得死！經過數輪殊死較量，瞬終於在規定時間之前按下了終止遊戲的按鈕，但是此時教室早已血流成河，同學們無一生還。

然而事情並沒有就此結束，日本乃至世界各地都接連發生了類似的離奇事件，而像高畑瞬這樣自遊戲中逃脫成功的青少年共有七名，他們必需聯合起來找出這些怪事的幕後首腦。電影將殺戮遊戲結合了日本具有靈性的古早童玩如：不倒翁、招財貓、鳴子娃娃等，將這些原本象徵趨吉、招福的吉祥物，變成恐怖的存在，以這種反差感大搞神怪創意。在逃殺影劇譜系的分支中，還有一項奪人眼目的題材，就是圍繞着「博弈」創造的世界觀，在《賭博默示錄》和《狂賭之淵》中有錢人高高在上，窮人為了想翻身不惜一切在賭局中賭上性命，彷彿是 現代 M 型社會的縮影，他們想逃離的即是無形的殺戮－窮。

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5.《賭博啟示錄》：由日本同名漫畫改編，主角為一名領低薪生活墮落的青年開司（藤原龍也 飾），在受不了被高利貸公司頻頻追債之下，因緣際會參與了某位有錢社長的牌局，經過重重賭上性命與身家的考驗，以為終能獲得改變自己的命運的機會，但諷刺的是，不論你在遊戲中如何脫穎而出，終究都不過是權貴階級眼中一場飯後的豪賭實境秀罷了。以誇張「顏藝」着稱的藤原龍也，將賭徒的心理狀態及面對自我慾望膨脹的猙獰臉孔出演得相當真實。電影中開司將自己的身家全丟入了牌局卻虛擲一空，也訴說着賭博即是一項看似能掌握自己命運，但事實上卻被自我慾望支配的遊戲，也影射了真實世界的世道人心，然而在現實中唯有認清自己、控制慾望、做出改變，才能真正將人生操之在己。

6. 《狂賭之淵》：在私立百花王學園中，有一個沿襲已久的傳統－以「賭博」劃分學生的階級。贏家可獲得崇高的地位和名譽，輸家則會被歸為「家畜」，甚至需被迫完成「人生計劃書」，畢業後的人生都由學生會掌控，直至還清債務。由日本國民妹妹「濱邊美波」出演電影中強運的女賭徒「蛇喰夢子」，她憑靠着過人的智力及賭運成功上位，讓學生將她視為眼中釘，同時，校園中一股反賭博的勢力也正蠢蠢欲動，在在都威脅着這項賭博傳統。看一群學生們在場上豪賭暗樁已讓人腎上腺素噴發，另一項更有趣的看點就是明明演員們都是新生代俊男美女，可是大家的顏藝可說是一個比一個浮誇，本來賭博就是一種冒險，這些顏藝比拼更為電影增添不少「笑果」。

7. 《13駭人遊戲》：「打死蒼蠅得一萬，吃大便可領獎賞」，泰國驚悚懸疑電影《13 駭人遊戲》就如同電影名稱一樣駭人聽聞，刻畫着人在死到臨頭時的真實樣貌。電影中主辦方舉辦了以愛情、宗教、道德、良知等十三個面向為主題的遊戲，各個都泯滅人性，最終勝出者即可獲得一億泰銖。本片是為批判自 1997 年金融危機後，經濟迅速發展的泰國社會，和大部分地方一樣，金錢沖淡了人情義理，曼谷也逐漸變成一個「金錢至上」的慾望城市。本片能引發觀眾思考的是：若自己像故事中主角那般，面臨失業、卡債壓力，而突然有人告訴你，只要完成十三個獵奇的任務，就可以拿到一億元，你會選擇玩還是不玩？

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8. 《飢餓遊戲》(The Hunger Games)：《飢餓遊戲》（The Hunger Games）三部曲是美國 2008 年以來最暢銷的系列小說，故事圍繞在一位勇敢為妹妹挺身而出、後續更帶動全國革命的少女凱尼絲艾佛丁（Katniss Everdeen）（珍妮佛·勞倫斯 Jennifer Lawrence飾）身上，凱尼絲生活的國家為戰後於北美洲的廢墟中重建的「施惠國」，其中共分為十三個行政區和一個集政權、財富、繁華於一身的都城。幾年過去，行政區開始反叛都城，第十三行政區因此成為都城討伐的對象而被殲滅。每年，都城會為了提醒十二區的居民記取教訓而舉辦「飢餓遊戲」，也就是一場真人逃殺實境秀，將從十二個行政區中分別抽出的各一名少年少女丟入競技場中互相廝殺，直到有一名倖存者出現。然而由都城設計的競技場當然不只有比武對決這麼簡單，裏面更會不時放出野獸、毒氣、巨浪等意外插曲折騰人。飢餓遊戲共分為三部曲，內容所涵蓋的議題其實非常完整，包含極權統治、貧富差距、集體革命、友情、愛情、親情等等，雖說在競技場內的廝殺十分精彩，但在遊戲外所鋪陳的故事更是意味深長。電影節奏緊湊明快又富原創性，也因此在世界各地都擁有超高票房，而片中的演員及歌曲也都在當時為大家所熱議。

9. 《九人禁閉室》：偏愛「密室電影」的朋友們往往能被電影中利用極端環境逼出的人性黑暗面引發更多思考。《九人禁閉室》就是一部經典的密室電影，片中將九個不同職業與身份的人關進一座密封的建築，提供除了食物以外的基本生活用品，同時，這九個人被告知，只有一個人能活着走出去，並獲得五百萬元的獎金。這九人分別象徵着九種典型，其中，神父代表信仰，警察代表國家機關，黑人小混混和女小偷代表反體制的人士，網球明星和服裝設計師代表上流階層，作曲家象徵着受過高等教育，但工於心計的人，舞蹈演員則是純潔和善良的化身，儼然是一個小型社會，但須殺掉彼此才能生存。電影以一個輪迴式的結局耐人尋味，誰也無法保證獲勝者在走出大樓之後，仍會有辦法信任人心、相信法律和信仰的力量，甚至無法保證他會不會再度被丟入下一場遊戲而變得陰險世故。這樣的結局在拋給我們希望的同時，也給了我們一個無盡的絕望；也讓我們思考，在歷經現實社會洗禮後，你是否還能保有原先最純真、善良的自我？

10. 《魷魚遊戲》：若你剛好喜歡全無碼屍橫遍野與血流成河的畫面，Netflix 原創影集《魷魚遊戲》將為觀眾獻上最高誠意。從發布製作消息起就很令韓迷期待的《魷魚遊戲》，有着李政宰與朴海秀雙男主的驚艷卡司、融合《詐欺遊戲》和《今際之國的闖關者》的大逃殺故事以及《熔爐》和《南漢山城》的導演黃東赫執導。《魷魚遊戲》的世界舞台是一個封閉性的賭命遊戲，最終通過六輪關卡仍然存活的那一人，能獨自抱走四百五十六億韓元。以高額獎金吸引一堆生命無路可退、見錢眼開的人民參加，由於參與者共有 456位，在遊戲中很容易製造出鋪天蓋地的屍體畫面，但與前面所提到需要燒腦鬥智的《今際之國的闖關者》相比，本劇中的遊戲關卡相對簡單，甚至有點粗暴，探討的議題也都是點到為止，但若只看每個人為了滿足各自的貪婪和慾望而大開殺戒倒是非常精彩！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：熱愛「逃殺、絕地生存」劇情的你別錯過！9 部更勝《魷魚遊戲》血腥與獵奇程度的影劇推薦】