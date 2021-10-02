盤點《魷魚遊戲》101號以外6個韓劇反派　李棟旭眼神嚇親任時完

戲劇中的反派角色總是讓人又愛又恨，喜歡挑戰不同戲劇類型的演員，在詮釋反派時更是煞費苦心，就是為了能讓觀眾有更好的投入感，所以今天小編就來幫大家盤點這幾位飾演反派角色的演員，不但讓人代入感十足，演技更是好到讓人懷疑他就是反派本身……



《Voice》金材昱

首先介紹的這位，是近幾年大家呼聲很高的警匪連續劇《Voice》，在第一季中飾演殺人魔毛泰九的金材昱，也因為這個角色讓他的演技備受關注，在戲劇中毛泰九冷血變態但又透露著優雅的氣質，喜歡拿鐵鎚猛力敲擊被害人的殘酷殺人手法，以及說話時帶有的「噠噠聲」，都被金材昱的演技詮釋得相當完整，有如渾然一體般讓人看的寒毛直豎，且不論是眼神、表情及動作都能精準到位，在劇中享受著殺人快感時帶著邪笑的樣子也迷倒了不少追劇的粉絲們，堪稱是「變態帥」的最佳典範，而這個角色也成了金材昱的代表作之一，不僅在演技上得到了大突破，也因為這部戲劇大家對他的演技讚不絕口，讓他逐漸從配角晉身為男主，成功在2019年與朴敏英搭檔 《她的私生活》並首次擔當連續劇男主，從影片中就能感受到角色的反差，以及金材昱精湛的演技。

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《看見味道的少女》南宫珉

每次回歸都帶給大家驚喜的南宫珉，在《看見味道的少女》中飾演表面上是明星廚師兼知名美食節目的主持人，私下卻是有著反社會型人格的「條碼連環殺人案」的殺人魔權在熙，他變態的殺人手法，不但會要求被害人寫下自己的人生故事，最後還會在死者手上留下條碼後丟棄，劇中陰森的眼神和冰冷的表情，光是用氣場就壓倒了所有的演員，也因此讓他獲得了「雜食怪物」的別稱，接連的下一部連續劇《Remember－兒子的戰爭》中同樣是飾演殺人魔的他，不但把具有憤怒調節障礙的角色詮釋的維妙維肖，這兩部戲劇也讓他獲得了最佳反派、男子特別演技賞、男子優秀演技賞等殊榮，更在大眾心目中留下了深刻的印象，後續南宫珉也一直不斷地以各種不同的面貌展現出精湛的演技，因此獲得了千張臉的封號，是一位相當努力的演員，近期由他主演的韓劇《黑色太陽》即將播出，想感受他反轉魅力的人趕緊加入片單吧！

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《特殊失蹤專案組M》姜河那

一直以穩定演技展現角色的姜河那，是最年輕的百想視帝，在《特殊失蹤專案組M》中客串出演殺人犯李政修的角色，再度展現精湛的演技，讓人毛骨悚然的微笑以及在警方問話時每個細微的表情轉變讓人深刻印象外，驚人的眼淚演技更是讓觀眾讚不絕口，可見首次挑戰反派演技的姜河那實力確實讓人驚艷，而之後也接演了電影《情慾王朝》，在電影中飾演內心墮落空虛且貪婪的駙馬爺金辰，這不但是姜河那首次以主演的身分飾演反派，這部電影在韓國更被喻為是韓版《色，戒》，不僅尺度破表，在電影中姜河那的形象與先前的角色更有180度的大轉變，且在電影中不論是卑劣狠勁，或是內心的墮落空虛的樣子，他都詮釋得十分傳神深獲大眾好評的同時，也讓自己的戲路逐漸變得更加寬闊，成了多方發展的實力派演員，近期姜河那也正在拍攝新動作懸疑電視劇《Insider》，期待他帶給我們更多不同的樣貌。

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《解碼追兇》李相燁

同樣是以客串出場卻令人印象深刻的李相燁，在《解碼追兇》中飾演1997年在紅院洞犯案的連續殺人犯金振宇，因為童年時的陰影而產生出情感障礙，導致無法感受外界情感的冷血殺人犯，在戲劇中無論是厭惡陌生人的表情還是殺人時的冷血，都讓人無法忘懷，加上李相燁天生看似無辜的大眼睛，真的在劇中應證了那句「看人不能只看表面」的老話，除了在《解碼追兇》中扮演過反派外，在另一部戲劇《當你沉睡時》中同樣飾演反派並為了自己利益，不斷幫壞人製造假證據的律師李喻範，讓人看了氣到牙癢癢，絕對是讓人恨之入骨的角色，但也憑藉這個角色的成功，讓他拿到「SBS演技大獎」男子優秀演技獎的殊榮，而李相燁近期相當活躍於綜藝節目，私底下更是綜藝感十足，想認識跟戲劇中不一樣的李相燁可以去看看他最近的固定綜藝《第六感2》唷。

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《他人即地獄》李棟旭

不老男神李棟旭不少人對他的印象都是在《孤單又燦爛的神－鬼怪》中的「地獄使者」吧，但在這部爆款韓劇後李棟旭後續接演的《他人即地獄》，不僅是在劇中首次飾演變態殺人魔的冷血角色，並飾演神秘牙醫讓人看不清到底是好人還是壞人，且在劇中總是帶著金框細邊眼鏡加上合身全白套裝，滿滿的書生氣息加上亦正亦邪的樣子更讓不少粉絲神魂顛倒，把斯文變態發揮的淋漓盡致，可以說是他演技生涯的一大突破，就連當時與他搭戲的演員任時完在拍攝時，都會因為李棟旭的眼神而感到害怕，從這就可以感受的到李棟旭的演技真的無可挑剔，不管是什麼角色都可以信手拈來，近期在綜藝方面也不為人後，先開啟了自己的脫口秀，且第一集就邀請了好友「鬼怪」孔劉來擔任嘉賓，且兩人的互動可以說是笑果十足，除了脫口秀外近期也在《盼望的大海》中擔任固定成員，想看更多不同的李棟旭近期這兩部綜藝千萬別錯過唷！

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《惡之花》金智勳

曾被譽為雕刻美男的金智勳，近期在韓劇《惡之花》中扮演的殺人犯白熙成一角震撼了眾人外，更是連續三周榮登話題排行榜一位的電視劇，同時也是金智勳在演戲路上的一大突破，在劇中飾演家庭環境優渥且是一位數學天才，但卻因為十五年前的意外而昏迷，甦醒後決定找打亂他殺人節奏的人報仇，是一位相當冷血且心思縝密的連續殺人犯角色，而金智勳更是透過眼神、語氣及面部表情等細微的動作，去詮釋殺人犯的角色，不但在戲劇類型上打破了以往貴公子的形象，也讓人看到了他與以往不同的戲劇風格，相當敬業的他更為了拍攝《惡之花》特地瘦下10公斤並留長頭髮，骨感的模樣加上妝容，讓五官顯得更加頹廢立體，讓人看了有另外一種病態美的感覺，也更加體現出該劇殺人犯的原型相當敬業，近期的金智勳也正在籌備下一部作品，由Netflix翻拍的韓劇《紙房子》，導演更是找來拍攝《客：The Guest》、《Voice》等經典韓劇的金弘善導演相當引人期待。

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以上就是小編整理出演殺人魔最帶勁的演員們，每位演員都演得相當精彩，追劇的時候都會不自覺地投入在其中，不知道大家看完會不會跟小編有一樣的感覺，歡迎大家告訴小編心的唷！

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