女大學生自高中起每2天換SP終染性病　醫生一聽背後原因令人心酸

「家庭」與孩子的人格養成有著極大關係！台灣北部一名20歲大二女學生，認為自己性成癮，自曝從高中開始「每2天就換一個性伴侶」，初期感覺新鮮刺激，後來驚覺因此染上性病，即便已對生活造成困擾，卻止不住想與人連結的念頭，最終找上精神科醫師楊聰財治療，發現是她的「心性發展史」產生問題。



台灣精神科醫師楊聰財在《醫師好辣》節目中分享該名個案，並指出，在探討女大生的發展過程，發現她自小父母親離異，由祖父母一手拉拔長大，但因倆人都在上班，因此小時候就將她丟給鄰居照顧，「今天丟給這個，明天丟給那個」，導致她依附關係發展很差、很沒安全感，常常感到困惑與害怕。

▼▼▼即睇女大學生染性病個案！▼▼▼

+ 2

楊聰財心疼解釋，長大後的女孩想盡辦法要用「黏住人」的方式套牢一段關係，認為唯一的方法就是性，「當她跟這個男朋友發生性關係後，覺得不新鮮了，她又要去找下一個。」也藉由個人故事從心性發展史了解來龍去脈。

最後，楊聰財讓女大生知道，性可成為取得依附關係的一種模式，但並非只有如此，教育她還可靠著參加社團活動，學會如何適當地與人應對進退，擁有自己的姊妹淘等等方式，以改善她性成癮的情況，最後終於獲得緩解與治療。

延伸閱讀：台醫生分析三大常見性病 一種病無性交都會傳染？下體痕癢要小心（點圖放大▼▼▼）

+ 15

根據《國家教育研究院》官網資料顯示，心性發展階段為佛洛伊德的人格發展論。他認為性活動在出生後就有明顯表現；性與性器不同；以及性活動包括從身體某些部分獲得快樂的功能。

然而，在人格發展歷程中，隨同本我、超我、自我人格結構之發展，在性心理的發展中，從出生到青春期可分為5階段：口腔期、肛門期、性器期、潛伏期及性愛期，其中前3個時期最重要，每個階段都有其發展任務與危機，要能完成與克服，才能進入另一發展階段。

延伸閱讀：台女高中生下腹爆痛母親陪求診 照超聲波發現它現場氣氛即變冰點

+ 3

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。